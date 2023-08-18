10-летнего мальчика насмерть сбил поезд в Новосибирской области

Posted Сегодня, 01:29
Published Сегодня, 01:29
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В Чановском районе произошло страшное событие — 10-летний мальчик был смертельно травмирован поездом. Подробности этой трагедии сейчас выясняются Барабинской транспортной прокуратурой.
Изначально известно, что инцидент произошел 17 августа около 22 часов в районе станции Чаны. Ребенок получил смертельные раны от проходившего рядом пассажирского поезда.
Прокуроры проведут проверку, чтобы установить, были ли соблюдены законы о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта. Также оценят работу органов, которые должны предотвращать безнадзорность и правонарушения несовершеннолетних.