Мужчину переехал поезд на станции Сокур под Новосибирском

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На станции Сокур, которая расположена под Новосибирском, сегодня утром произошло трагическое происшествие.
В группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что один человек погиб на рельсах. Это был мужчина. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции.
Полиция получила информацию о случившемся около 8 утра. Чтобы выяснить все обстоятельства этой трагедии, на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа от Управления на транспорте МВД России по СФО. Они проводят расследование и устанавливают причины гибели человека.