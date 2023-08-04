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Мужчину переехал поезд на станции Сокур под Новосибирском

4 августа 2023, 02:52
Фото: 1MI
Пешеход погиб

Под Новосибирском на станции Сокур мужчина попал под поезд

Человек погиб на станции Сокур под Новосибирском; на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции.

На станции Сокур, которая расположена под Новосибирском, сегодня утром произошло трагическое происшествие.

В группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что один человек погиб на рельсах. Это был мужчина. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции.

Полиция получила информацию о случившемся около 8 утра. Чтобы выяснить все обстоятельства этой трагедии, на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа от Управления на транспорте МВД России по СФО. Они проводят расследование и устанавливают причины гибели человека.

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