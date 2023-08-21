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Published Сегодня, 09:11

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Пациентке могли сделать смертельный укол

Новосибирские следователи заинтересовались смертельным уколом в Бердске

21 августа 2023, 09:11
Фото: 1MI
Пациентке могли сделать смертельный укол
Инцидент с возможной гибелью пациентки в бердском подразделении клиники «1+1» заинтересовал новосибирских следователей. Уже назначено уголовное расследование.

«Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей)», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Сейчас следователи проводят необходимый комплекс мероприятий, назначены судебно-медицинские экспертизы.

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Трагедия могла произойти 14 августа в бердском филиале клиники «1+1». По предварительным данным, нейрохирург Евстафий Мелидий сделал своей давней пациентке укол, после которого ей якобы стало плохо и она скончалась. При этом родственники умершей женщины уже намерены судиться, а коллеги медика не верят в его некомпетентность. Теперь всю правду должны выяснить следователи.

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#Бердск#Происшествия#Александр Ляхов#Гибель женщины#Следственный комитет#Следствие#Медики#Клиника
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