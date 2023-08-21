Новосибирские следователи заинтересовались смертельным уколом в Бердске

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
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Updated Сегодня, 09:13
«Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей)», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
Сейчас следователи проводят необходимый комплекс мероприятий, назначены судебно-медицинские экспертизы.
Трагедия могла произойти 14 августа в бердском филиале клиники «1+1». По предварительным данным, нейрохирург Евстафий Мелидий сделал своей давней пациентке укол, после которого ей якобы стало плохо и она скончалась. При этом родственники умершей женщины уже намерены судиться, а коллеги медика не верят в его некомпетентность. Теперь всю правду должны выяснить следователи.