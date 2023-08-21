Новосибирские следователи заинтересовались смертельным уколом в Бердске

Трагедия могла произойти 14 августа в бердском филиале клиники «1+1». По предварительным данным, нейрохирург Евстафий Мелидий сделал своей давней пациентке укол, после которого ей якобы стало плохо и она скончалась. При этом родственники умершей женщины уже намерены судиться, а коллеги медика не верят в его некомпетентность. Теперь всю правду должны выяснить следователи.