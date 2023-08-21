У ГУМа предложили открыть социальную ярмарку для новосибирцев

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:44
В Новосибирске планируют открыть социальную ярмарку на левом берегу. Этот проект разрабатывается Минпромторгом региона. Обсуждение прозвучало на оперативном совещании в правительстве.
Руководитель ведомства, Андрей Гончаров, отметил, что жители проявляют большой интерес к социальным ярмаркам. Он также указал на то, что наиболее подходящее место для этого — левобережная часть города, возле станции метро и на площадках ГУМа.
Здесь можно будет разместить около 40 торговых точек, где будут представлены товары местных производителей.