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Published Сегодня, 08:42

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Ярмарки пользуются большой популярностью у новосибирцев

У ГУМа предложили открыть социальную ярмарку для новосибирцев

21 августа 2023, 08:42
Фото: atas.info
Ярмарки пользуются большой популярностью у новосибирцев

В Новосибирске хотят открыть социальную ярмарку на левом берегу у ГУМа

В Новосибирске планируют открыть социальную ярмарку на левом берегу, где будет размещено около 40 торговых точек с продукцией местных производителей.

В Новосибирске планируют открыть социальную ярмарку на левом берегу. Этот проект разрабатывается Минпромторгом региона. Обсуждение прозвучало на оперативном совещании в правительстве.

Руководитель ведомства, Андрей Гончаров, отметил, что жители проявляют большой интерес к социальным ярмаркам. Он также указал на то, что наиболее подходящее место для этого — левобережная часть города, возле станции метро и на площадках ГУМа.

Здесь можно будет разместить около 40 торговых точек, где будут представлены товары местных производителей.

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#Эмилия Губарева#Социальная ярмарка#Общество#Город#Новосибирск
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