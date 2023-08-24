Новосибирский депутат Антонов снял фильм о батальоне «Вега» из зоны СВО

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Антонов рассказал, что у него часто спрашивают о быте, состоянии военных. Он решил ответить всем сразу, сняв фильм о жизни бойцов «Вега».
На кадрах появляется и губернатор региона Андрей Травников, и первый комбат «Веги» Андрей Панфёров. Они рассказывают о том, как формировался состав подразделения.
После сами бойцы показали свой лагерь, поделились различными мыслями, рассказали о буднях. Сейчас в батальоне служат обычные добровольцы и депутаты.