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Депутат из Новосибирска Антонов снял фильм о бойцах отряда «Вега»

Новосибирский депутат Антонов снял фильм о батальоне «Вега» из зоны СВО

24 августа 2023, 07:29
Фото: 1MI
Депутат из Новосибирска Антонов снял фильм о бойцах отряда «Вега»
Депутат из Новосибирска Ростислав Антонов снял фильм о бойцах элитного батальона «Вега», которые служат в зоне СВО. Ролик он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Антонов рассказал, что у него часто спрашивают о быте, состоянии военных. Он решил ответить всем сразу, сняв фильм о жизни бойцов «Вега».

На кадрах появляется и губернатор региона Андрей Травников, и первый комбат «Веги» Андрей Панфёров. Они рассказывают о том, как формировался состав подразделения.

После сами бойцы показали свой лагерь, поделились различными мыслями, рассказали о буднях. Сейчас в батальоне служат обычные добровольцы и депутаты.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Депутат#Вега
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