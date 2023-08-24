Новосибирский депутат Антонов снял фильм о батальоне «Вега» из зоны СВО

Депутат из Новосибирска Ростислав Антонов снял фильм о бойцах элитного батальона «Вега», которые служат в зоне СВО. Ролик он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Антонов рассказал, что у него часто спрашивают о быте, состоянии военных. Он решил ответить всем сразу, сняв фильм о жизни бойцов «Вега». На кадрах появляется и губернатор региона Андрей Травников, и первый комбат «Веги» Андрей Панфёров. Они рассказывают о том, как формировался состав подразделения. После сами бойцы показали свой лагерь, поделились различными мыслями, рассказали о буднях. Сейчас в батальоне служат обычные добровольцы и депутаты. Читайте также: Депутат Антонов из Новосибирска прокомментировал потерю станции «Луна-25» В Новосибирске прослушку нашли в кабинете депутата Каверзиной Кандидатку в горсовет Бердска Янчак разместили на сайте знакомств