По поручению Губернатора начался ремонт участка проспекта Дзержинского в Новосибирске

«Работы начались 18 августа. На участке обновят асфальтобетонное покрытие, заменят бортовые дорожные и садовые камни, отремонтируют тротуары, парковочные карманы, восстановят газон. Подрядчик приступил к работе на объекте, на данный момент сфрезеровано существующее покрытие проезжей части, произведен демонтаж бортового камня и покрытия тротуаров, начаты работы по устройству выравнивающего асфальтобетонного покрытия. Работы по обустройству покрытия проезжей части завершатся к концу сентября 2023 года», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.