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Мужчина мог умереть

Раздавило голову. Как асфальтоукладчик насмерть переехал рабочего на трассе в НСО

19 августа 2023, 02:17
Фото: 1MI
Мужчина мог умереть

В Новосибирской области асфальтоукладчик насмерть переехал рабочего на трассе

Асфальтоукладчик на трассе «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» переехал рабочего, которому раздавило голову, и он скончался на месте.

В ночь с 17 на 18 августа в Тогучинском районе Новосибирска произошла трагическая ситуация: рабочий был смертельно травмирован асфальтоукладчиком на трассе «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий».

Согласно информации, которую распространили через Telegram-канал АСТ-54 Black, инцидент случился на 95-м километре трассы.

Как сообщил очевидец, пострадавший умер на месте, его голова была раздавлена. Пока что в областном ГИБДД не прокомментировали произошедшее.

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#Эмилия Губарева#Трасса#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#18+#Ремонт#Дороги
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