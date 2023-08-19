Раздавило голову. Как асфальтоукладчик насмерть переехал рабочего на трассе в НСО

Posted Сегодня, 02:17
Published Сегодня, 02:17
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Updated Сегодня, 02:19
В ночь с 17 на 18 августа в Тогучинском районе Новосибирска произошла трагическая ситуация: рабочий был смертельно травмирован асфальтоукладчиком на трассе «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий».
Согласно информации, которую распространили через Telegram-канал АСТ-54 Black, инцидент случился на 95-м километре трассы.
Как сообщил очевидец, пострадавший умер на месте, его голова была раздавлена. Пока что в областном ГИБДД не прокомментировали произошедшее.