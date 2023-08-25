atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

Износ парка троллейбусов в Новосибирске приближается к 100%

В Новосибирске после гибели пса-поводыря выявили кумовство и нарушения в МУП «ГЭТ»

25 августа 2023, 07:35
Фото: 1MI
Износ парка троллейбусов в Новосибирске приближается к 100%

Прокуратура Новосибирска нашла массу нарушений в «Горэлектротранспорте»

Прокуратура возбудила шесть дел из-за многочисленных нарушений в работе муниципального транспортного предприятия

Шесть дел об административных нарушениях в отношении руководителей МУП «Горэлектротротранспорт» возбудила прокуратура Новосибирска. Из-за отсутствия необходимого контроля за работой муниципального предприятия надзорное ведомство вынесло представление мэру Анатолию Локтю.

«Надзорными мероприятиями вскрыты многочисленные нарушения в сферах пожарной безопасности и охраны труда, факты несоответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения, несоблюдения законодательства о противодействии коррупции», — говорится в сообщении ведомства.

В частности, у руководителя одного из филиалов в непосредственном подчинении находился близкий родственник, занимавший должность начальника цеха, добавили в городской прокуратуре.

Проверка работы предприятия, которое занимается пассажирскими перевозками на трамваях и троллейбусах, началась после резонансного происшествия — гибели собаки-поводыря от удара электрическим током при входе в салон троллейбуса.

Читайте также:
В Новосибирске закрыли единственную «уголовку» об ударе током в троллейбусеВ Новосибирске владельцы собак-проводников требуют снять с линии старые троллейбусыДля новосибирцев по улице Сибиряков-Гвардейцев запустят скоростной трамвай
#Транспорт#Новосибирск#Прокуратура#Нарушения#Горэлектротранспорт
Подпишитесь
Сергей Федорчук уходит с поста министра образования Новосибирской области
Сегодня, 07:00
Страшная гроза в Новосибирске: десятки молний и пугающие раскаты грома — ТОП-10 фото
Сегодня, 01:25
Создатель «Электронного города» в Новосибирске Ларьяновский объявил, что болен раком
Сегодня, 05:12
Экстренное предупреждение: грозы, ливни и град надвигаются на Новосибирск 25 августа
Сегодня, 04:32
В Новосибирске раскрыты подробности о лежавших на земле мужчинах в военной форме
Сегодня, 01:41
Когда рассосется «Кольцо ада» на площади Труда рассказал мэр Новосибирска
Сегодня, 06:22