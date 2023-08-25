В Новосибирске после гибели пса-поводыря выявили кумовство и нарушения в МУП «ГЭТ»

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Шесть дел об административных нарушениях в отношении руководителей МУП «Горэлектротротранспорт» возбудила прокуратура Новосибирска. Из-за отсутствия необходимого контроля за работой муниципального предприятия надзорное ведомство вынесло представление мэру Анатолию Локтю.
«Надзорными мероприятиями вскрыты многочисленные нарушения в сферах пожарной безопасности и охраны труда, факты несоответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения, несоблюдения законодательства о противодействии коррупции», — говорится в сообщении ведомства.
В частности, у руководителя одного из филиалов в непосредственном подчинении находился близкий родственник, занимавший должность начальника цеха, добавили в городской прокуратуре.
Проверка работы предприятия, которое занимается пассажирскими перевозками на трамваях и троллейбусах, началась после резонансного происшествия — гибели собаки-поводыря от удара электрическим током при входе в салон троллейбуса.