Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
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Updated Сегодня, 04:01
Владельцы 13 собак-проводников готовят обращение в Следственный комитет, прокуратуру и к властям Новосибирска и региона с требованием прекратить эксплуатацию изношенных троллейбусов, в которых существует опасность поражения электрическим током. Именно плохое техническое состояние машины стало причиной гибели собаки-поводыря Вайта, уверены активисты.
Как пишет издание BFM-Новосибирск со ссылкой на трех владельцев таких собак, в период с 2019 по 2022 год было отмечено несколько случаев, когда собаки получали удары током в салонах троллейбусов. Речь идет о различных маршрутах и разных машинах. А люди не страдают по поражения электричеством, потому что они в токонепроводящей обуви.
«Троллейбусы настолько старые и изношенные, что они просто опасны. Сейчас, я думаю, всё попытаются свалить на какого-то одно сотрудника. Но это не решит проблему. Рухлядь, на которой мы ездим, останется опасной», — резюмирует инвалид по зрению Алексей Шилов.