Как пишет издание BFM-Новосибирск со ссылкой на трех владельцев таких собак, в период с 2019 по 2022 год было отмечено несколько случаев, когда собаки получали удары током в салонах троллейбусов. Речь идет о различных маршрутах и разных машинах. А люди не страдают по поражения электричеством, потому что они в токонепроводящей обуви.