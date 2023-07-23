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В Новосибирске владельцы собак-проводников требуют снять с линии старые троллейбусы

23 июля 2023, 03:59
Фото: 1MI
Троллейбусный парк в Новосибирске очень сильно изношен
После гибели собаки от удара током незрячие владельцы других животных-поводырей рассказали, что случаи поражения током в салонах троллейбусов бывали и ранее

Владельцы 13 собак-проводников готовят обращение в Следственный комитет, прокуратуру и к властям Новосибирска и региона с требованием прекратить эксплуатацию изношенных троллейбусов, в которых существует опасность поражения электрическим током. Именно плохое техническое состояние машины стало причиной гибели собаки-поводыря Вайта, уверены активисты.

Как пишет издание BFM-Новосибирск со ссылкой на трех владельцев таких собак, в период с 2019 по 2022 год было отмечено несколько случаев, когда собаки получали удары током в салонах троллейбусов. Речь идет о различных маршрутах и разных машинах. А люди не страдают по поражения электричеством, потому что они в токонепроводящей обуви.

«Троллейбусы настолько старые и изношенные, что они просто опасны. Сейчас, я думаю, всё попытаются свалить на какого-то одно сотрудника. Но это не решит проблему. Рухлядь, на которой мы ездим, останется опасной», — резюмирует инвалид по зрению Алексей Шилов.

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#Собака#Гибель#Троллейбус#Транспорт#Новосибирск
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