В Новосибирской области потратят 5 млрд рублей на курорт «Речкуновский»

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В Новосибирской области недалеко от города Бердск планируется построить санаторный комплекс «Речкуновский», сообщается на сайте правительства РФ. Инвестиции в строительство составят 5 миллиардеров рублей, проект будет реализован региональным правительством совместно с корпорацией «Туризм.РФ», говорится в сообщении. Оздоровительный комплекс рассчитан на 270 номеров и сможет принимать около 23 тысяч человек в год. О сроках реализации проекта в сообщении не сказано.
Санаторий «Речкуновский» был построен под Новосибирском в 1959 году и считался одной из лучших кардиологических здравниц СССР. В 2004 был признан банкротом и прекратил работу. С тех пор главный корпус, построенный в стиле сталинского ампира, ветшает и разрушается, не в лучшем состоянии и другие постройки, хозблок полностью выгорел в результате пожара.
Комплекс строений «Речкуновского» считается самой известной и популярной «заброшкой» в регионе.