В Новосибирской области потратят 5 млрд рублей на курорт «Речкуновский»

Санаторий «Речкуновский» был построен под Новосибирском в 1959 году и считался одной из лучших кардиологических здравниц СССР. В 2004 был признан банкротом и прекратил работу. С тех пор главный корпус, построенный в стиле сталинского ампира, ветшает и разрушается, не в лучшем состоянии и другие постройки, хозблок полностью выгорел в результате пожара.