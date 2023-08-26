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Главный корпус старого санатория "Речкуновский"

В Новосибирской области потратят 5 млрд рублей на курорт «Речкуновский»

26 августа 2023, 05:50
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Главный корпус старого санатория "Речкуновский"
Проект будет реализован совместно с корпорацией «Туризм.РФ», но о сроках его завершения ничего не сообщается

В Новосибирской области недалеко от города Бердск планируется построить санаторный комплекс «Речкуновский», сообщается на сайте правительства РФ. Инвестиции в строительство составят 5 миллиардеров рублей, проект будет реализован региональным правительством совместно с корпорацией «Туризм.РФ», говорится в сообщении. Оздоровительный комплекс рассчитан на 270 номеров и сможет принимать около 23 тысяч человек в год. О сроках реализации проекта в сообщении не сказано.

Исторический комплекс санатория "Речкуновский" сегодня лежит в руинах
Видео: Артем Шершнев

Санаторий «Речкуновский» был построен под Новосибирском в 1959 году и считался одной из лучших кардиологических здравниц СССР. В 2004 был признан банкротом и прекратил работу. С тех пор главный корпус, построенный в стиле сталинского ампира, ветшает и разрушается, не в лучшем состоянии и другие постройки, хозблок полностью выгорел в результате пожара.

Комплекс строений «Речкуновского» считается самой известной и популярной «заброшкой» в регионе.

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#Экономика#Видео#Новосибирская область#Инвестиции#Проект#Санаторий
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