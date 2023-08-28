В Новосибирской области простятся с 21-летним бойцом СВО Никитой Ощепковым

«Это был добрый, светлый парень. В свои молодые годы он сам вызвался на спецоперацию защищать Родину. Никита родом из села Прокудское, окончил школу № 7 и колледж имени Покрышкина по специальности сварщик, потом ушел в армию», — рассказали волонтеры.