В Новосибирской области простятся с 21-летним бойцом СВО Никитой Ощепковым

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Трагическая весть о гибели 21-летнего военного пришла в его семью на днях. Но как оказалось, Никита героически сражался и погиб еще 17 ноября 2022 года.
«Это был добрый, светлый парень. В свои молодые годы он сам вызвался на спецоперацию защищать Родину. Никита родом из села Прокудское, окончил школу № 7 и колледж имени Покрышкина по специальности сварщик, потом ушел в армию», — рассказали волонтеры.
Никита Ощепков во время срочной службы в армии принял решение остаться. Он подписал контракт в 2021 году, а в следующем отправился на СВО.