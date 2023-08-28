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Боец СВО погиб из Новосибирской области

В Новосибирской области простятся с 21-летним бойцом СВО Никитой Ощепковым

28 августа 2023, 06:48
Фото: предоставлено волонтерами
Боец СВО погиб из Новосибирской области
Молодой боец Никита Ощепков из Коченево Новосибирской области погиб в ходе спецоперации. На этой неделе родные и земляки проводят парня в последний путь.

Трагическая весть о гибели 21-летнего военного пришла в его семью на днях. Но как оказалось, Никита героически сражался и погиб еще 17 ноября 2022 года.

«Это был добрый, светлый парень. В свои молодые годы он сам вызвался на спецоперацию защищать Родину. Никита родом из села Прокудское, окончил школу № 7 и колледж имени Покрышкина по специальности сварщик, потом ушел в армию», — рассказали волонтеры.

Никита Ощепков во время срочной службы в армии принял решение остаться. Он подписал контракт в 2021 году, а в следующем отправился на СВО.

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