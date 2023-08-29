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Комета приближается к Солнцу раз в 300 лет

Может взорваться: новосибирцы в сентябре увидят комету Нишимура

29 августа 2023, 10:54
Фото: Philipp Salzgeber / wikipedia.org
Комета приближается к Солнцу раз в 300 лет
В сентябре новосибирцы смогут увидеть уникальный космический объект — комету Нишимура. Сейчас небесное тело приближается к Солнцу.

Данное событие астрономы считают поистине уникальным, поскольку комета Нишимура приближается к Солнцу раз в 300 лет, после чего покидает пределы Солнечной системы.

«Настало время ее очередного визита. Сейчас яркость кометы увеличивается, а 10 сентября достигнет четвертой звездной величины. Это на пределе возможностей человеческого зрения», — цитирует VN.ru специалиста Большого Новосибирского планетария, члена совета Новосибирского Астрономического общества Олега Кашина.

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По расчетам астрономов, комета Нишимура пройдет всего в 33 миллионах километров от поверхности Солнца, а ее скорость относительно Земли превысит колоссальные 100 километров в секунду.

Стоит отметить, что комета по пути к Солнцу может неожиданно взорваться. И развалиться на крупные части. Как сообщил сайту МК.ru астроном Геннадий Борисов, ее яркость при этом может увеличиться в десятки раз.

Новосибирцам также стоит поспешить, поскольку после 11 сентября комету будет все сложнее увидеть невооруженным взглядом. До 13 сентября возле небесного тела будет находиться тонкий месяц Луны. С конца сентября комета Нишимура будет видна только в Южном полушарии Земли.

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