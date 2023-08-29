Может взорваться: новосибирцы в сентябре увидят комету Нишимура

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Данное событие астрономы считают поистине уникальным, поскольку комета Нишимура приближается к Солнцу раз в 300 лет, после чего покидает пределы Солнечной системы.
«Настало время ее очередного визита. Сейчас яркость кометы увеличивается, а 10 сентября достигнет четвертой звездной величины. Это на пределе возможностей человеческого зрения», — цитирует VN.ru специалиста Большого Новосибирского планетария, члена совета Новосибирского Астрономического общества Олега Кашина.
По расчетам астрономов, комета Нишимура пройдет всего в 33 миллионах километров от поверхности Солнца, а ее скорость относительно Земли превысит колоссальные 100 километров в секунду.
Стоит отметить, что комета по пути к Солнцу может неожиданно взорваться. И развалиться на крупные части. Как сообщил сайту МК.ru астроном Геннадий Борисов, ее яркость при этом может увеличиться в десятки раз.
Новосибирцам также стоит поспешить, поскольку после 11 сентября комету будет все сложнее увидеть невооруженным взглядом. До 13 сентября возле небесного тела будет находиться тонкий месяц Луны. С конца сентября комета Нишимура будет видна только в Южном полушарии Земли.