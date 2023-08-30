Коллекторы преследуют в Новосибирске художницу с биполярным расстройством

Примерно в начале 2021 года у девушки случился эпизод мании, и она взяла несколько кредитов в различных микрофинансовых организациях на общую сумму около 80 тысяч рублей. Однако через некоторое время она потеряла память о своих действиях, и коллекторы начали преследовать не только ее, но и ее семью. Долг продолжал расти и достиг около 300 тысяч рублей.