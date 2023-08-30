Коллекторы преследуют в Новосибирске художницу с биполярным расстройством

Posted Сегодня, 01:33
Published Сегодня, 01:33
Modified Сегодня, 01:35
Updated Сегодня, 01:35
В Новосибирске молодая художница, которая страдает от биполярного расстройства, имеет проблемы с коллекторами. Ей удалось накопить долг в размере около 300 тысяч рублей перед несколькими микрофинансовыми организациями. Об этом сообщается на сайте «Сиб.фм».
Примерно в начале 2021 года у девушки случился эпизод мании, и она взяла несколько кредитов в различных микрофинансовых организациях на общую сумму около 80 тысяч рублей. Однако через некоторое время она потеряла память о своих действиях, и коллекторы начали преследовать не только ее, но и ее семью. Долг продолжал расти и достиг около 300 тысяч рублей.
В то время художница находилась на лечении от клинической депрессии и не была осведомлена о своем биполярном расстройстве. Она жила одна, поэтому никто не мог помочь ей контролировать свое поведение.
Когда девушка наконец осознала ситуацию, она ошибочно полагала, что деньги, которые она получила, были оплатой за выполненные работы.
«Следующие полгода стали настоящим кошмаром, поскольку кредиторы вели себя очень агрессивно — без моей инвалидности с биполярным расстройством я не могла добиться договоренностей с банками», — рассказывает художница.
Судебный процесс против кредитных организаций уже длится два года, и на данный момент находится в финальной стадии. Девушка имеет доказательства контроля над своим расстройством в виде переписок с врачом, поддержки друзей и партнера.