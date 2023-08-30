Неадекватный «Человек паук» из Читы лазал по балконам и едва не сорвался с 12 этажа

Когда они смогли проникнуть в квартиру, мужчина прыгнул, но его ноги успели схватить. Однако он не удержался и сумел ухватиться за карниз балкона на этаже ниже. Он залез в окно, которое оказалось открытым. Весь следующий период времени он провел на карнизе, время от времени вставая и наклоняясь в сторону большой высоты. В это время его разговаривал психолог МЧС.