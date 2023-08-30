Неадекватный «Человек паук» из Читы лазал по балконам и едва не сорвался с 12 этажа

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Очевидцы рассказали, что мужчина стоял в открытом окне на двенадцатом этаже дома. Он, видимо, был под воздействием каких-то веществ и видел змей. Прибывшие спасатели развернули куб жизни и пожарную лестницу, чтобы в случае падения уменьшить его последствия. Об этом сообщает ТРК «Забайкалье».
Когда они смогли проникнуть в квартиру, мужчина прыгнул, но его ноги успели схватить. Однако он не удержался и сумел ухватиться за карниз балкона на этаже ниже. Он залез в окно, которое оказалось открытым. Весь следующий период времени он провел на карнизе, время от времени вставая и наклоняясь в сторону большой высоты. В это время его разговаривал психолог МЧС.
«Гимнаст» не хотел покончить с собой, а просто привлекал внимание окружающих. Тогда с ним пыталась заговорить родственница. Через некоторое время его силой затащили внутрь. Толпа зевак аплодировала. Полиция отправила его в больницу. Квартира, где произошел инцидент, была арендована на сутки. Хозяйка является свидетелем, что утром мужчина вел себя нормально и не вызывал подозрений. Ему составили административный протокол за отказ от прохождения медосвидетельствования. В настоящее время мужчина задержан.
Напомним, что ранее в Новосибирске произошел похожий инцидент, когда блондинка в красном наряде забиралась по балконам. Делала она это весьма профессионально.