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В Новосибирске продолжается ремонт бомбоубежищ

Новосибирские бомбоубежища отремонтируют и оснастят сантехникой

30 августа 2023, 18:27
Фото: 1MI
В Новосибирске продолжается ремонт бомбоубежищ
В Новосибирске продолжается модернизация бомбоубежищ, их обещают сделать более современными, а сумма контрактов на эти цели составит около 4 млн рублей, следует из информации на сайте «Госзакупки».

Точная цифра — 3 млн 565 тысяч 825 рублей. Именно столько готовы выделить местные власти на ремонт четырех защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на улицах Оловозаводская, 8; Эйхе, 2; Мира, 28 и Аэропорт, 6. При этом самым дорогим окажется ремонт убежища на улице Мира, он обойдется местному бюджету в более чем 1 млн рублей.

После ремонта бомбоубежища обещают стать более менее комфортными. В них появится сантехника, накопители для воды на 200 литров, также планируется заменить водопровод, починить канализацию, энергосистемы и вентиляцию.

Сейчас администрация ищет подрядчика, который выполнит все необходимые работы. Пр этом они должны занять около 50 дней.

Ранее стало известно, что на восстановление аварийного выхода бомбоубежища НОВАТа будет потрачено почти за 10 млн рублей.

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#Новосибирск#Ремонт#Подрядчик#Бомбоубежища
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