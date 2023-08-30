Новосибирские бомбоубежища отремонтируют и оснастят сантехникой

Точная цифра — 3 млн 565 тысяч 825 рублей. Именно столько готовы выделить местные власти на ремонт четырех защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на улицах Оловозаводская, 8; Эйхе, 2; Мира, 28 и Аэропорт, 6. При этом самым дорогим окажется ремонт убежища на улице Мира, он обойдется местному бюджету в более чем 1 млн рублей.