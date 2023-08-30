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Воду отключали на ночь

В Новосибирске восстановили водоснабжение в Плющихинском жилмассиве после аварии

30 августа 2023, 03:29
Фото: 1MI
Воду отключали на ночь
Плющихинский жилмассив в Новосибирске остался без горячей и холодной воды из-за коммунальной аварии, подробности сообщили в мэрии.

29 августа из-за сильного дождя произошло затопление машинного зала коммунальной насосной станции (КНС), которая находится под управлением ООО УК «Достойный сервис». Чтобы предотвратить дальнейшее затопление КНС, компания в 01:15 отключила холодное и горячее водоснабжение для 67 многоквартирных домов на улице Татьяны Снежиной и Виталия Потылицына в Октябрьском районе Новосибирска.

Для жителей этого жилого массива было организовано доставка питьевой воды по адресам на улице Виталия Потылицына, 13 и Татьяны Снежиной, 49/1. Также были организованы пункты выдачи питьевой воды в двух центральных тепловых пунктах на улицах Татьяны Снежиной и Виталия Потылицына.

Работники откачали сточные воды из машинного зала КНС. В 1:27 были запущены насосы в КНС, в результате чего холодное водоснабжение для упомянутых выше многоквартирных домов было восстановлено 30 августа в 02:15. Полное восстановление горячего водоснабжения планировалось до 10:00 30 августа.

Авария обезвожила Плющихинский жилмассив: новосибирцы стоят в очереди за водой
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#Новосибирск#Вода#Горячая вода#Эмилия Губарева
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