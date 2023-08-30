В Новосибирске восстановили водоснабжение в Плющихинском жилмассиве после аварии

Для жителей этого жилого массива было организовано доставка питьевой воды по адресам на улице Виталия Потылицына, 13 и Татьяны Снежиной, 49/1. Также были организованы пункты выдачи питьевой воды в двух центральных тепловых пунктах на улицах Татьяны Снежиной и Виталия Потылицына.