«Захрустит — придется бежать»: жильцы новосибирской пятиэтажки боятся обрушения

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Как рассказала «Сибкраю» сибирячка Светлана Пихай, серьезная трещина в здании образовалась в ночь на 3 июля. В образовавшуюся щель уже можно легко просунуть руку.
«Было очень страшно! Я утром обратилась в УК „Служба заказчика ЖКХ Ленинского района“ и написала заявление. Позже пришел плотник и сказал, что это дом рухнул. Мы все в ужасе», — признается Светлана.
Сейчас Светлана с семьей вынуждена проживать на даче, но с наступлением осенних холодов им придется возвращаться в дом, который может рухнуть в любую минуту. В чате дома полно фото- и видеоматериалов с фиксацией трещин, отхода потолка и других признаков деформации дома
В соседском чате десятки сообщений с фото и видео: у кого отошел потолок от стены, у кого тоже трещины, у кого другие признаки деформации дома.
В службе газа дом уже отключили от снабжения, но рассчитывать на электричество не приходится, так как проводка разрушается, а ремонт запланирован только через восемь лет. Старший по дому направил письмо на имя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, однако ответ так и не был получен. Многие жильцы боятся взрыва из-за скопившегося газа в трубах.
Трещина уже отражается на быте жильцов. 73- летняя Любовь Прокопьевна вынуждена пользоваться плитой, мультиваркой и микроволновкой по очереди, чтобы не испортить электропроводку. Семья Поповых, приобретшая квартиру в ипотеку, не спят по ночам и готовятся бежать из дома в любую минуту. Еще одна пенсионерка, Фаина Григорьевна, думает спрятаться на случай ухудшения ситуации в ванной комнате.
Дом уже осматривали представители прокуратуры, администрации Ленинского района и министерства ЖКХ и энергетики региона. Однако пока нет никаких видимых результатов. Жильцы дома надеются на помощь главы СКР Александра Бастрыкина, губернатора Андрея Травникова и президента Владимира Путина.