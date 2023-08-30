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Жильцы дома боятся проснуться под завалами

«Захрустит — придется бежать»: жильцы новосибирской пятиэтажки боятся обрушения

30 августа 2023, 06:11
Фото: 1MI
Жильцы дома боятся проснуться под завалами
В Новосибирске пятиэтажный дом по улице Планировочной, 49 постепенно приходит в негодность. В здании уже образовалась трещина, поэтому оно может рухнуть в любую минуту. Однако городские власти пока не спешат признавать дом аварийным.

Как рассказала «Сибкраю» сибирячка Светлана Пихай, серьезная трещина в здании образовалась в ночь на 3 июля. В образовавшуюся щель уже можно легко просунуть руку.

«Было очень страшно! Я утром обратилась в УК „Служба заказчика ЖКХ Ленинского района“ и написала заявление. Позже пришел плотник и сказал, что это дом рухнул. Мы все в ужасе», — признается Светлана.

Сейчас Светлана с семьей вынуждена проживать на даче, но с наступлением осенних холодов им придется возвращаться в дом, который может рухнуть в любую минуту. В чате дома полно фото- и видеоматериалов с фиксацией трещин, отхода потолка и других признаков деформации дома

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В соседском чате десятки сообщений с фото и видео: у кого отошел потолок от стены, у кого тоже трещины, у кого другие признаки деформации дома.

В службе газа дом уже отключили от снабжения, но рассчитывать на электричество не приходится, так как проводка разрушается, а ремонт запланирован только через восемь лет. Старший по дому направил письмо на имя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, однако ответ так и не был получен. Многие жильцы боятся взрыва из-за скопившегося газа в трубах.

Трещина уже отражается на быте жильцов. 73- летняя Любовь Прокопьевна вынуждена пользоваться плитой, мультиваркой и микроволновкой по очереди, чтобы не испортить электропроводку. Семья Поповых, приобретшая квартиру в ипотеку, не спят по ночам и готовятся бежать из дома в любую минуту. Еще одна пенсионерка, Фаина Григорьевна, думает спрятаться на случай ухудшения ситуации в ванной комнате.

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Дом уже осматривали представители прокуратуры, администрации Ленинского района и министерства ЖКХ и энергетики региона. Однако пока нет никаких видимых результатов. Жильцы дома надеются на помощь главы СКР Александра Бастрыкина, губернатора Андрея Травникова и президента Владимира Путина.

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#Происшествия#Новосибирск#Ветхое жилье#Андрей Травников#Владимир Путин#Александр Бастрыкин#Аварийное жилье#Денис Архипов#Александр Ляхов
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