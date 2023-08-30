«Захрустит — придется бежать»: жильцы новосибирской пятиэтажки боятся обрушения

В службе газа дом уже отключили от снабжения, но рассчитывать на электричество не приходится, так как проводка разрушается, а ремонт запланирован только через восемь лет. Старший по дому направил письмо на имя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, однако ответ так и не был получен. Многие жильцы боятся взрыва из-за скопившегося газа в трубах.