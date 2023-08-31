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На башне включат подсветку

1 сентября в Новосибирске загорится подсветка на 198-метровой телебашне

31 августа 2023, 05:16
Фото: Сибирь 24/скриншот анонса
На башне включат подсветку

В Новосибирске 1 сентября загорится подсветка на 198-метровой телебашне

Огромную телебашню в Новосибирске превратят в уникальную световую инсталляцию. Вместе с архитектурной подсветкой на башне появится огромный медиаэкран и прожекторы, которые будут транслировать разнообразные видеоролики и световые эффекты.

В День знаний 1 сентября на новосибирской телевизионной башне загорится подсветка.

«Это будет самое высокое светящееся сооружение в нашем городе — новая достопримечательность», — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Когда подсветку включат, это будут транслировать в 21:00 на телеканале «Сибирь 24» и в сообществе ВКонтакте «Вести Новосибирск».

Работы по установке архитектурной подсветки проводили с 26 по 28 июля, а также с 31 июля по 8 августа. Подсветка состоит из множества светильников, способных менять цвета в соответствии с заданной программой.

Кроме этого, на высоте 140 метров будет размещен 8-метровой медиаэкран, окружающий башню со всех сторон. На нем будут показывать различные видеоролики. Также на самом верху телебашни установят четыре мощных прожектора.

Все эти элементы будут работать вместе, создавая разнообразные видеоинсталляции и подсветку, которые будут включаться каждый вечер.

198-метровую телебашню в Новосибирске превратят в гигантскую световую инсталляцию
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#Видео#Эмилия Губарева
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