1 сентября в Новосибирске загорится подсветка на 198-метровой телебашне

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
В День знаний 1 сентября на новосибирской телевизионной башне загорится подсветка.
«Это будет самое высокое светящееся сооружение в нашем городе — новая достопримечательность», — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Когда подсветку включат, это будут транслировать в 21:00 на телеканале «Сибирь 24» и в сообществе ВКонтакте «Вести Новосибирск».
Работы по установке архитектурной подсветки проводили с 26 по 28 июля, а также с 31 июля по 8 августа. Подсветка состоит из множества светильников, способных менять цвета в соответствии с заданной программой.
Кроме этого, на высоте 140 метров будет размещен 8-метровой медиаэкран, окружающий башню со всех сторон. На нем будут показывать различные видеоролики. Также на самом верху телебашни установят четыре мощных прожектора.
Все эти элементы будут работать вместе, создавая разнообразные видеоинсталляции и подсветку, которые будут включаться каждый вечер.