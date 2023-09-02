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Мария Жафярова - новый министра образования.

Стало известно, кто будет новым министром образования Новосибирской области

2 сентября 2023, 02:41
Фото: Министерство образования Новосибирской области.
Мария Жафярова - новый министра образования.

Министром образования в Новосибирской области с сентября будет Мария Жафярова

31 августа Андрей Травников подписал распоряжение о назначении Марии Жафяровой на должность министра образования Новосибирской области.

Что известно о новом министре образования Новосибирской области Марии Жафяровой? Руководила командой Новосибирского колледжа №1. Образование высшее по специальности «История и культурология», а также по специальности «Социальная педагогика», дипломы получены в 1999 году в Новосибирском государственном педагогическом университете.

В 2003 году получила ученую степень кандидата психологических наук, преподавала психологию в Экономическом лицее Новосибирска. Одиннадцать лет с 2000 до 2011 года работала ассистентом и старшим преподавателем кафедры психологии, заместителем декана и деканом факультета повышения квалификации профессиональной переподготовки работников образования в НГПУ.

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Стало известно, куда ушел прежний министр образования Сергей Федорчук.

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#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина#Министр образования#Мария Жафярова
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