Стало известно, кто будет новым министром образования Новосибирской области

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Published Сегодня, 02:41
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Что известно о новом министре образования Новосибирской области Марии Жафяровой? Руководила командой Новосибирского колледжа №1. Образование высшее по специальности «История и культурология», а также по специальности «Социальная педагогика», дипломы получены в 1999 году в Новосибирском государственном педагогическом университете.
В 2003 году получила ученую степень кандидата психологических наук, преподавала психологию в Экономическом лицее Новосибирска. Одиннадцать лет с 2000 до 2011 года работала ассистентом и старшим преподавателем кафедры психологии, заместителем декана и деканом факультета повышения квалификации профессиональной переподготовки работников образования в НГПУ.
Стало известно, куда ушел прежний министр образования Сергей Федорчук.