Стало известно, кто будет новым министром образования Новосибирской области

В 2003 году получила ученую степень кандидата психологических наук, преподавала психологию в Экономическом лицее Новосибирска. Одиннадцать лет с 2000 до 2011 года работала ассистентом и старшим преподавателем кафедры психологии, заместителем декана и деканом факультета повышения квалификации профессиональной переподготовки работников образования в НГПУ.