«Пошла за грибами»: в Новосибирске потерялась бабушка — она упала в коллектор в лесу

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Женщина прогуливалась одна по лесу, собирала грибы. Задумалась, идя по тропинке, и случайно угодила в канализационный люк. Благо, с собой она взяла телефон.
Она сама позвонила в службу МАСС и сообщила о произошедшей с ней беде. Только сориентироваться на местности она не смогла. Помнила, что шла по улице Тайнинская последний раз. На помощь выехали сразу два экипажа спасателей.
Сибирячку обнаружили в коллекторе в километре от места, на которое она указывала. Ее вытащили из люка и передали врачам.