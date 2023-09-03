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Пенсионерка провалилась в коллектор в лесу

«Пошла за грибами»: в Новосибирске потерялась бабушка — она упала в коллектор в лесу

3 сентября 2023, 09:09
Фото: 1MI
Пенсионерка провалилась в коллектор в лесу

Пенсионерка провалилась в коллектор в лесу в Новосибирске

Пожилая жительница Новосибирска упала в коллектор во время вылазки за грибами в лес. Ей удалось самостоятельно вызвать спасателей.

Женщина прогуливалась одна по лесу, собирала грибы. Задумалась, идя по тропинке, и случайно угодила в канализационный люк. Благо, с собой она взяла телефон.

Она сама позвонила в службу МАСС и сообщила о произошедшей с ней беде. Только сориентироваться на местности она не смогла. Помнила, что шла по улице Тайнинская последний раз. На помощь выехали сразу два экипажа спасателей.

Сибирячку обнаружили в коллекторе в километре от места, на которое она указывала. Ее вытащили из люка и передали врачам.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Грибы#Лес#Коллекторы
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