Новосибирец нашел в лесу огромный гриб с полголовы — он весил почти килограмм

Евгений поделился, что это была его третья экспедиция на поиски белых грибов. Он начал изучать окрестности Кольцово и случайно выбрал одну интересную лесную область, где собрал первую корзину этих грибов. Затем он отправился за земляникой в Академгородок. По дороге он заехал в пару других лесов и обнаружил полянку с необычными грибами.