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Новосибирец нашел в лесу огромный гриб с полголовы — он весил почти килограмм

18 июля 2023, 04:55
Фото: Грибы и грибные места НСО/ВК
Некоторые грибы сибиряк засушил
Житель Новосибирской области случайно нашел в лесу огромный гриб размером с полголовы, который весил почти килограмм.

Житель Кольцово по имени Евгений обнаружил в лесу огромный гриб с размерами, достигающими половину его головы. Вес этого природного дара составлял около килограмма. Об этом событии он рассказал в сообществе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» на платформе «Вконтакте».

Евгений поделился, что это была его третья экспедиция на поиски белых грибов. Он начал изучать окрестности Кольцово и случайно выбрал одну интересную лесную область, где собрал первую корзину этих грибов. Затем он отправился за земляникой в Академгородок. По дороге он заехал в пару других лесов и обнаружил полянку с необычными грибами.

Сибиряк отмечает, что все найденные грибы он использовал для приготовления икры. Самый большой из них был размером с половину его головы и весил 954 грамма. Этот гриб был абсолютно чистым и идеальным для использования в кулинарии.

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#Эмилия Губарева#Грибы#Лес#Природа#Новосибирск#Новосибирская область#Город
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