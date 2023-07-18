Новосибирец нашел в лесу огромный гриб с полголовы — он весил почти килограмм

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 04:57
Житель Кольцово по имени Евгений обнаружил в лесу огромный гриб с размерами, достигающими половину его головы. Вес этого природного дара составлял около килограмма. Об этом событии он рассказал в сообществе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» на платформе «Вконтакте».
Евгений поделился, что это была его третья экспедиция на поиски белых грибов. Он начал изучать окрестности Кольцово и случайно выбрал одну интересную лесную область, где собрал первую корзину этих грибов. Затем он отправился за земляникой в Академгородок. По дороге он заехал в пару других лесов и обнаружил полянку с необычными грибами.
Сибиряк отмечает, что все найденные грибы он использовал для приготовления икры. Самый большой из них был размером с половину его головы и весил 954 грамма. Этот гриб был абсолютно чистым и идеальным для использования в кулинарии.