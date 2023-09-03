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В Новосибирске ищут пропавшего бурята

В Новосибирске ищут 35-летнего бурята с татуировкой «За вас»

3 сентября 2023, 08:36
Фото: Ариг Ус
В Новосибирске ищут пропавшего бурята
Житель Бурятии Юрий Норкин объявлен в розыск в Новосибирске. По словам родственников, мужчина не выходит на связь уже около месяца.
«Мужчина пропал при загадочных обстоятельствах 18 августа. Он родом из Бурятии, но мог приехать в Новосибирск и здесь потеряться. У него есть проблемы со здоровьем», — рассказали волонтеры.

Согласно ориентировке в Ариг Ус, у 35-летнего Юрия Норкина темно-русые волосы, карие глаза. Может быть одет в джинсы, черные кроссовки и ветровку, а также в футболку цвета хаки.

Родные добавили, что у мужчины есть татуировка на пальце «За Вас». Ранее он не пропадал, всегда предупреждал о том, куда уходит.

Также сейчас волонтеры ищут под Новосибирском 75-летнюю старушку, пропавшую утром 3 сентября.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Пропал#Волонтеры
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