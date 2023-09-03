В Новосибирске ищут 35-летнего бурята с татуировкой «За вас»

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
«Мужчина пропал при загадочных обстоятельствах 18 августа. Он родом из Бурятии, но мог приехать в Новосибирск и здесь потеряться. У него есть проблемы со здоровьем», — рассказали волонтеры.
Согласно ориентировке в Ариг Ус, у 35-летнего Юрия Норкина темно-русые волосы, карие глаза. Может быть одет в джинсы, черные кроссовки и ветровку, а также в футболку цвета хаки.
Родные добавили, что у мужчины есть татуировка на пальце «За Вас». Ранее он не пропадал, всегда предупреждал о том, куда уходит.
Также сейчас волонтеры ищут под Новосибирском 75-летнюю старушку, пропавшую утром 3 сентября.