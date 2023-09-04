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Пляжную зону планируют преобразить до неузнаваемости

Пляж в Сузуне Новосибирской области благоустроят за 6,5 млн рублей

4 сентября 2023, 08:43
Фото: zakupki.gov.ru
Пляжную зону планируют преобразить до неузнаваемости
На пляже в районном центре Сузун появятся шезлонги, зонтики от солнца и навесы для отдыхающих

ГКУ Новосибирской области «Управление контрактной системы» объявило тендер на благоустройство пляжа в поселке Сузун, расположенного на берегу реки Нижний Сузун. Начальная цена контракта составляет 6 498 729 рублей, финансирование будет идти из районного бюджета.

Согласно конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок, победитель конкурса в срок до 30 ноября текущего года должен будет устроить песчаное покрытие пляжа, на что уйдет почти 14 тысяч кубометров песка, построить теневые навесы из бруса общей площадью 180 квадратных метров, установить стационарные шезлонги и складные пляжные зонтики.

Итоги конкурса будут подведены 6 сентября.

Ранее мы рассказывали о том, что мэрия Новосибирска намерена потратить 1,8 млн рублей на строительство колумбарной стены на Заельцовском кладбище.

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#Общество#Новосибирская область#Госзакупки#Конкурс#Сузунский район#Пляж
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