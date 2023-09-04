Пляж в Сузуне Новосибирской области благоустроят за 6,5 млн рублей

Согласно конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок, победитель конкурса в срок до 30 ноября текущего года должен будет устроить песчаное покрытие пляжа, на что уйдет почти 14 тысяч кубометров песка, построить теневые навесы из бруса общей площадью 180 квадратных метров, установить стационарные шезлонги и складные пляжные зонтики.