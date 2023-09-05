Новосибирцев затерроризировали навязыванием услуг консультанты банков

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
По словам сибиряков, при оформлении кредита им предлагают подключить подписку на онлайн-кинотеатр, либо оформить услуги теледоктора. По этому поводу ЦБ России принял уже 125 жалоб из нашего региона с начала 2023 года.
Специалисты отмечают, что в банке не могут оформить какую-либо услугу без согласия клиента. Только он выбирает доп. опции.
Чаще в банках навязывают услуги при оформлении ипотеки и потребительского кредита. Это может повлиять на стоимость заемных денег.
Клиент может отказаться от лишнего в течение 14 дней. Стоит только подать заявление.