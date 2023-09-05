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Published Сегодня, 12:27

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Ненужные услуги стали чаще навязывать в банках жителям Новосибирска

Новосибирцев затерроризировали навязыванием услуг консультанты банков

5 сентября 2023, 12:27
Фото: 1MI
Ненужные услуги стали чаще навязывать в банках жителям Новосибирска
Ненужные услуги стали чаще навязывать в банках жителям Новосибирска. Клиенты массово подают жалобы в ЦБ РФ.

По словам сибиряков, при оформлении кредита им предлагают подключить подписку на онлайн-кинотеатр, либо оформить услуги теледоктора. По этому поводу ЦБ России принял уже 125 жалоб из нашего региона с начала 2023 года.

Специалисты отмечают, что в банке не могут оформить какую-либо услугу без согласия клиента. Только он выбирает доп. опции.

Чаще в банках навязывают услуги при оформлении ипотеки и потребительского кредита. Это может повлиять на стоимость заемных денег.

Клиент может отказаться от лишнего в течение 14 дней. Стоит только подать заявление.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Банк#Кредит#Жалобы
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