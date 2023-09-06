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Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Катамаран атаковали акулы

На катамаран русских путешественников напали акулы — люди едва выжили

6 сентября 2023, 12:14
Фото: pxhere.com
Катамаран атаковали акулы
На катамаран кругосветной экспедиции Russian Ocean Way 5 в Коралловом море напали акулы. В результате судно начало тонуть.

Информация о происшествии появилась в Telegram-канале экспедиции. На борту в этот момент находились участники кругосветной экспедиции Томского отделения Русского географического общества Евгений Ковалевский и Станислав Берёзкин, а также француз Винсент Томас Этьен.

В результате экспедиции пришлось связаться со спасательной службой Австралии. Путешественников забрал сухогруз Dugong Ace и отвез их в Брисбен. Однако катамаран не удалось спасти.

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Стоит отметить, что хищные рыбы напали на судно еще 4 сентября, однако тогда путешественникам удалось выстоять. При этом катамаран начал постепенно уходить под воду.

Кругосветная экспедиция стартовала в июле 2021 года. Сперва путешественники шли на надувном парусном тримаране 12×8 метров, но в марте 2023 года в Тихом океане у судна сломалось рулевое управление. Позже ученым пришлось пересесть на катамаран на острове Пасхи.

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