На катамаран русских путешественников напали акулы — люди едва выжили

Кругосветная экспедиция стартовала в июле 2021 года. Сперва путешественники шли на надувном парусном тримаране 12×8 метров, но в марте 2023 года в Тихом океане у судна сломалось рулевое управление. Позже ученым пришлось пересесть на катамаран на острове Пасхи.