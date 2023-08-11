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Published Сегодня, 05:06

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Мужчина погиб

Турист из Новосибирской области насмерть разбился в горах Алтая

11 августа 2023, 05:06
Фото: 1MI
Мужчина погиб
В горах Алтая погиб турист из Новосибирской области, который сорвался со страховки на перевале «Контейнер». Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

В горах Алтая погиб турист из Новосибирской области. Мужчина упал с высоты на перевале «Контейнер», когда его не удержала страховка. О происшествии сообщил один из членов туристической группы, в которую входило 4 человека. Группа не была зарегистрирована в МЧС России по Республике Алтай.

Тело погибшего пока невозможно доставить из-за плохих погодных условий. Для этого будет направлен частный вертолёт из Горно-Алтайска.

Не первый раз, когда новосибирские туристы сталкиваются с бедами в Алтае. В августе парапланерист из Новосибирска получил серьёзные травмы при жёсткой посадке в горах. Кроме того, в реке Катунь утонула маленькая девочка.

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