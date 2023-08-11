Турист из Новосибирской области насмерть разбился в горах Алтая

В горах Алтая погиб турист из Новосибирской области. Мужчина упал с высоты на перевале «Контейнер», когда его не удержала страховка. О происшествии сообщил один из членов туристической группы, в которую входило 4 человека. Группа не была зарегистрирована в МЧС России по Республике Алтай.