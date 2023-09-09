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О пострадавших не сообщается

Частный дом вспыхнул в Новосибирске на 2-й Пермской — что известно

9 сентября 2023, 04:56
Фото: 1MI
О пострадавших не сообщается

В Новосибирске в Ленинском районе сгорел частный дом

Частный дом в Новосибирске горел около 4 часов; пожарные не могли найти воду для тушения и протягивали шланг на другую улицу, сообщается в соцсетях.

В Ленинском районе Новосибирска вспыхнул пожар в частном доме. Очевидица, которая поделилась информацией с пабликом «АСТ-54» в ВКонтакте, рассказала, что пожарные не смогли потушить огонь из-за отсутствия гидрантов неподалеку.

Инцидент произошел 9 сентября около полуночи в доме на улице Пермской, номер 57. По сообщениям местных жителей, в здании были два взорвавшихся газовых баллона. При тушении пожарные столкнулись с проблемой отсутствия воды и им приходилось использовать шланг, протянутый на другую улицу.

Дом почти полностью сгорел. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. Официальный комментарий от ГУ МЧС по Новосибирской области:

«Ленинский район, ул. 2 -я Пермская, горел частный 2-х квартирный дом и дворные постройки. ул. Вторая Пермская 19, огнем повреждён частный двухквартирный дом и надворные постройки кв 1 и кв 2. Пермская 17 огнем поврежден гараж. Площадь пожара 200 м². Прибытие 01:38, ликвидации открытого горения 03:00».
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