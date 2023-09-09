Частный дом вспыхнул в Новосибирске на 2-й Пермской — что известно

Инцидент произошел 9 сентября около полуночи в доме на улице Пермской, номер 57. По сообщениям местных жителей, в здании были два взорвавшихся газовых баллона. При тушении пожарные столкнулись с проблемой отсутствия воды и им приходилось использовать шланг, протянутый на другую улицу.