Частный дом вспыхнул в Новосибирске на 2-й Пермской — что известно

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
В Ленинском районе Новосибирска вспыхнул пожар в частном доме. Очевидица, которая поделилась информацией с пабликом «АСТ-54» в ВКонтакте, рассказала, что пожарные не смогли потушить огонь из-за отсутствия гидрантов неподалеку.
Инцидент произошел 9 сентября около полуночи в доме на улице Пермской, номер 57. По сообщениям местных жителей, в здании были два взорвавшихся газовых баллона. При тушении пожарные столкнулись с проблемой отсутствия воды и им приходилось использовать шланг, протянутый на другую улицу.
Дом почти полностью сгорел. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. Официальный комментарий от ГУ МЧС по Новосибирской области:
«Ленинский район, ул. 2 -я Пермская, горел частный 2-х квартирный дом и дворные постройки. ул. Вторая Пермская 19, огнем повреждён частный двухквартирный дом и надворные постройки кв 1 и кв 2. Пермская 17 огнем поврежден гараж. Площадь пожара 200 м². Прибытие 01:38, ликвидации открытого горения 03:00».