На Октябрьском мосту автомобиль врезался в троллейбус: водитель уснул за рулем

Как рассказали пассажиры автомобиля, они торопились на работу, не выспались, водитель уснул за рулем, из-за чего и произошло столкновение. Авария произошла в 7.10 утра. У автомобиля серьезно поврежден бампер. Информации о пострадавших нет.