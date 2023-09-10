На Октябрьском мосту автомобиль врезался в троллейбус: водитель уснул за рулем

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Троллейбус №8 двигался в сторону Площади Маркса по Октябрьскому мосту, когда почти сразу после остановки «Спортивная» его «догнал» автомобиль «Митсубиси» серого цвета, сообщает группа АСТ-54 Вконтакте.
Как рассказали пассажиры автомобиля, они торопились на работу, не выспались, водитель уснул за рулем, из-за чего и произошло столкновение. Авария произошла в 7.10 утра. У автомобиля серьезно поврежден бампер. Информации о пострадавших нет.