atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

На Октябрьском мосту автомобиль врезался в троллейбус: водитель уснул за рулем

10 сентября 2023, 06:03
«Поверху хотели обогнать?» — шутят пассажиры троллейбуса. Утром 10 сентября на Октябрьском мосту произошло ДТП — седан Mitsubishi на большой скорости врезался в троллейбус №8.

Троллейбус №8 двигался в сторону Площади Маркса по Октябрьскому мосту, когда почти сразу после остановки «Спортивная» его «догнал» автомобиль «Митсубиси» серого цвета, сообщает группа АСТ-54 Вконтакте.

Как рассказали пассажиры автомобиля, они торопились на работу, не выспались, водитель уснул за рулем, из-за чего и произошло столкновение. Авария произошла в 7.10 утра. У автомобиля серьезно поврежден бампер. Информации о пострадавших нет.

ДТП на улице Мира: в Новосибирске грузовик «Форд» сбил девочку-пешехода
Узнать подробнее
Читайте также:
Сломанный троллейбус № 13 спровоцировал дикую пробку в НовосибирскеПассажирка троллейбуса в Новосибирске пострадала в ДТП — она упала при столкновенииПодозреваемого в наезде на полицейского задержали в Новосибирске
#Транспорт#ДТП#Троллейбус#Ольга Храмушкина
Подпишитесь
Новосибирск бежит: как проходил полумарафон Раевича 9 сентября — несколько ярких фото
Вчера, 08:53
Кандидаты в губернаторы Новосибирской области на выборах 8–10 сентября 2023
8 сентября, 00:57
В избиркоме назвали районы Новосибирской области с наименьшей явкой на выборы
Вчера, 09:10
12 фото состояния Первомайского сквера — реконструкцию обещают закончить в сентябре
Вчера, 05:19
Это свершилось! Фильм «Барби» готовы показать в Новосибирске
Вчера, 13:14
Пешеходы рискуют жизнью на ул. Орджоникидзе из-за ремонта сквера — их лишили тротуара
8 сентября, 07:26