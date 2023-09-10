Тело 20-летнего парня обнаружили на улице в Дзержинском районе Новосибирска

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Мужчина, обнаруживший тело молодого человека на ул. Авиационная в Дзержинском районе Новосибирска, сообщил о страшной находке в полицию. Как сообщает сообщество «Инцидент Новосибирск» в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что по данному факту проводится проверка. На теле погибшего следы насильственной смерти отсутствуют, причина смерти молодого человека неизвестна.
Спортсмен в Новосибирске скончался после драки. Молодой человек пропал 10 августа, перед этим сообщив жене, что уходит на встречу на перекрестке улиц Эйхе и Красный Факел в Первомайском районе Новосибирска.