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Тело 20-летнего парня обнаружили на улице в Дзержинском районе Новосибирска

10 сентября 2023, 08:10
Тело молодого человека 20 лет без признаков насильственной смерти было обнаружено на улице Авиационная в Дзержинском районе Новосибирска поздно вечером 9 сентября.

Мужчина, обнаруживший тело молодого человека на ул. Авиационная в Дзержинском районе Новосибирска, сообщил о страшной находке в полицию. Как сообщает сообщество «Инцидент Новосибирск» в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что по данному факту проводится проверка. На теле погибшего следы насильственной смерти отсутствуют, причина смерти молодого человека неизвестна.

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Спортсмен в Новосибирске скончался после драки. Молодой человек пропал 10 августа, перед этим сообщив жене, что уходит на встречу на перекрестке улиц Эйхе и Красный Факел в Первомайском районе Новосибирска.

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