Полиция поймала в Новосибирской области серийных диверсантов

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 17:00
Updated Сегодня, 17:00
Выяснилось, что задержанные — мужчина и двое подростков согласились за 10 тысяч рублей, после переписки с неизвестными лицами в мессенджере, совершить диверсии на железной дороге и на территории Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.
Их взяли после поджога релейного шкафа в Советском районе Новосибирска. На месте были изъяты улики, которые и позволили выйти на след преступников. Транспортная полиция также подозревает арестованных в поджоге Су-24 на территории завода.
Ранее в Новосибирске арестовали еще одного несовершеннолетнего за диверсию на железной дороге. Он также поджег релейный шкаф.
Накануне стало известно о трёх нарушителях, которые разобрали рельсы с железной дороги в Новосибирске с целью их последующей продажи. Мародеры заявили, что деньги им были нужны, чтобы купить алкоголь и корм для семерых кошек.