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За диверсии пообещали плату в 10 тысяч рублей

Полиция поймала в Новосибирской области серийных диверсантов

11 сентября 2023, 16:58
Фото: 1MI
За диверсии пообещали плату в 10 тысяч рублей
Группа диверсантов задержана правоохранителями в Новосибирской области, их подозревают в поджоге бомбардировщика и релейной станции, сообщили в МВД.

Выяснилось, что задержанные — мужчина и двое подростков согласились за 10 тысяч рублей, после переписки с неизвестными лицами в мессенджере, совершить диверсии на железной дороге и на территории Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.

Их взяли после поджога релейного шкафа в Советском районе Новосибирска. На месте были изъяты улики, которые и позволили выйти на след преступников. Транспортная полиция также подозревает арестованных в поджоге Су-24 на территории завода.

Ранее в Новосибирске арестовали еще одного несовершеннолетнего за диверсию на железной дороге. Он также поджег релейный шкаф.

Накануне стало известно о трёх нарушителях, которые разобрали рельсы с железной дороги в Новосибирске с целью их последующей продажи. Мародеры заявили, что деньги им были нужны, чтобы купить алкоголь и корм для семерых кошек.

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#Происшествия#Новосибирск#Железная дорога#Поджог
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