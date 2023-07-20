В Новосибирске неизвестные ночью подожгли помещение консьержа в доме на Одоевского

Posted Сегодня, 02:53
Published Сегодня, 02:53
Modified Сегодня, 02:55
Updated Сегодня, 02:55
В ночь на 20 июля в Новосибирске произошел пожар в помещении консьержа, расположенном по адресу улица Одоевского, дом №1/7. Информацию об этом случае опубликовали в сообществе «Моя Первомайка» на платформе «ВКонтакте».
Согласно словам очевидцев, кто-то намеренно поджег это помещение. Неподалеку от места происшествия видели группу людей, которые предварительно употребили алкоголь. Местные жители считают, что они либо сами устроили пожар, либо могли заметить преступников.
Если виновных не удастся найти, то собственникам придется самим возместить ущерб и провести ремонт за свой счет.