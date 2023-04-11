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«Хватило же ума»: в Новосибирске неизвестный поджег автомойку на Трикотажной

11 апреля 2023, 01:57
Фото: 1MI
Поджигатель скрылся

В Новосибирске мужчина поджег автомойку самообслуживания на Трикотажной

В Дзержинском районе Новосибирска мужчина поджег автомойку, подробности инцидента сообщаются в ВК-группе АСТ-54.

Все произошло на улице Трикотажной. Рано утром (около 4 утра) 10 апреля мужчина поджег автомойку самообслуживания. Действия хулигана зафиксировали видеокамеры.

Поджигатель
Видео: АСТ-54

На месте работали сотрудники МЧС. Известно, что огонь повредил баннеры на фасаде здания, а сама мойка повредилась не сильно. По происшествию уже ведется проверка. Вот, что говорят новосибирцы в комментариях:

 

«кому то не понравилось обслуживание??»;
«когда минуты сгорели, а ты еще не успел взять шланг в руки»;
«наверно домыть не успел и купюры кончились»;
«Конкуренты полюбому заказали поджог»;
«Когда плохо помыли авто на мойке самообслуживания...»;
«Хватило же ума водяную мойку поджеч. он что надеялся что сгорит».

 

Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*

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