«Хватило же ума»: в Новосибирске неизвестный поджег автомойку на Трикотажной

Posted Сегодня, 01:57
Published Сегодня, 01:57
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Updated Сегодня, 01:59
Все произошло на улице Трикотажной. Рано утром (около 4 утра) 10 апреля мужчина поджег автомойку самообслуживания. Действия хулигана зафиксировали видеокамеры.
На месте работали сотрудники МЧС. Известно, что огонь повредил баннеры на фасаде здания, а сама мойка повредилась не сильно. По происшествию уже ведется проверка. Вот, что говорят новосибирцы в комментариях:
«кому то не понравилось обслуживание??»;
«когда минуты сгорели, а ты еще не успел взять шланг в руки»;
«наверно домыть не успел и купюры кончились»;
«Конкуренты полюбому заказали поджог»;
«Когда плохо помыли авто на мойке самообслуживания...»;
«Хватило же ума водяную мойку поджеч. он что надеялся что сгорит».
Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*