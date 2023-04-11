Бастрыкин займется подростками, которые хотели поджечь женщину под Новосибирском

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Председатель Следственного комитета России запросил доклад об обстоятельствах противоправного поведения подростка, хотевшего поджечь женщину в рабочем поселке Краснообск.
Инцидент произошел вечером 8 апреля 2023 года. Как ранее стало известно из соцсетей, женщина сделала замечание двум подросткам, так как те распыляли дезодорант в прохожих.
Школьники затаили обиду и поджидали сибирячку у магазина. Со слов потерпевшей, ее схватили за руки и пытались поджечь с помощью дезодоранта и зажигалки. Однако осуществить задуманное им не удалось. В момент происшествия женщина была с младшим братом, он тоже не пострадал.
Полиция начала проверять инцидент. Затем СК региона запросил материалы проверки в свое ведомство. Глава СК РФ потребовал от следователей доклад о происшествии.
Напомним, ранее молодые люди в Новосибирске сожгли картину на крыше, теперь их ищет полиция.