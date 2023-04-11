Бастрыкин займется подростками, которые хотели поджечь женщину под Новосибирском

Школьники затаили обиду и поджидали сибирячку у магазина. Со слов потерпевшей, ее схватили за руки и пытались поджечь с помощью дезодоранта и зажигалки. Однако осуществить задуманное им не удалось. В момент происшествия женщина была с младшим братом, он тоже не пострадал.