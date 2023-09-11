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2200 участников СВО проголосовали на выборах губернатора Новосибирской области

2200 участников СВО проголосовали на выборах губернатора Новосибирской области

11 сентября 2023, 07:32
Фото: atas.info
Бойцы из зоны спецоперации отдали голоса на выборах губернатора Новосибирской области. Об этом сообщила глава новосибирского облизбиркома Ольга Благо на пресс-конференции в ТАСС 11 сентября.

По словам Благо, для солдат СВО и людей, участвующих в восстановлении ЛНР сформировали участковую избирательную комиссию. Голоса на выборах губернатора региона отдали более 2200 человек.

«Я лично пообщалась с представителями воинских частей после голосования. Все они говорили, что для них это было действительно очень важно», — заключила Благо.

Напомним, по предварительным данным лидирует на выборах губернатора Андрей Травников — 75,72% голосов. В целом явка на выборах составила в 2023 году 31,86%.

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#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Выборы#Участники СВО#Выборы губернатора Новосибирской области 2023
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