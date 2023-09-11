2200 участников СВО проголосовали на выборах губернатора Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
По словам Благо, для солдат СВО и людей, участвующих в восстановлении ЛНР сформировали участковую избирательную комиссию. Голоса на выборах губернатора региона отдали более 2200 человек.
«Я лично пообщалась с представителями воинских частей после голосования. Все они говорили, что для них это было действительно очень важно», — заключила Благо.
Напомним, по предварительным данным лидирует на выборах губернатора Андрей Травников — 75,72% голосов. В целом явка на выборах составила в 2023 году 31,86%.