Еще погреемся: в Новосибирске озвучили прогноз погоды на неделю

В ближайшую неделю дневная температура в Новосибирске будет держаться в районе + 18 градусов, ночью столбик термометра будет колебаться в районе 3-8 градусов выше нулевой отметки. Небольшое похолодание на фоне дождей возможно только 12 и 13 сентября. Во вторую декаду месяца характер погоды сохранится, сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии 12 сентября начальник городского управления по делам ГО и ЧС Александр Ерохин.