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Posted Сегодня, 03:53

Published Сегодня, 03:53

Modified Сегодня, 03:55

Updated Сегодня, 03:55

Золотая осень приходит в Новосибирск

Еще погреемся: в Новосибирске озвучили прогноз погоды на неделю

12 сентября 2023, 03:53
Фото: 1MI
Золотая осень приходит в Новосибирск
Новосибирцев в ближайшие дни ждет теплая погода, но в мэрии задумались о досрочном включении отопления

В ближайшую неделю дневная температура в Новосибирске будет держаться в районе + 18 градусов, ночью столбик термометра будет колебаться в районе 3-8 градусов выше нулевой отметки. Небольшое похолодание на фоне дождей возможно только 12 и 13 сентября. Во вторую декаду месяца характер погоды сохранится, сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии 12 сентября начальник городского управления по делам ГО и ЧС Александр Ерохин.

Между тем, мэр Анатолий Локоть дал поручение коммунальным структурам о досрочном включении отопления. Кто и когда получит тепло, читайте здесь.

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#Общество#Новосибирск#Погода#Прогноз#Сентябрь
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