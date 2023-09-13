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Причины выясняются

Руководителя народной дружины «Пульс» задержали в Новосибирске

13 сентября 2023, 06:21
Фото: 1MI
Причины выясняются
В Новосибирске задержали лидера дружины «Пульс» Рустама Мирзамдамова после вторжения ОМОНа с обысками.

В Новосибирске был задержан глава гражданской дружины «Пульс» Рустам Мирзамдамов. Информация о его задержании стала известна утром 13 сентября. Источник поделился подробностями с Сиб.фм.

Он рассказал, что в дом Рустама и его жены ворвались сотрудники ОМОНа. «Никаких объяснений не дали, а после этого его забрали и увезли. К нему приехал адвокат, но пока не ясно, по каким обвинениям его задержали», — рассказал источник.

Напомним, что Рустам Мирзамдамов возглавляет дружину с 22 апреля 2022 года. Эта организация начала свою работу на базе ТОС «Пульс». В её состав входят 12 жителей Октябрьского района.

Дружинники помогали сохранять порядок на городских мероприятиях и активно боролись с нарушителями закона, связанными с наркотиками. Они также участвовали в удалении незаконной рекламы запрещённых веществ с фасадов зданий. Общественные активисты несколько раз были успешны в ловле крупных наркодилеров на месте. Пока неизвестно, по какому поводу задержали лидера дружины.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Задержание#Эмилия Губарева#Обвинение#ОМОН
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