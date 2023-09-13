Руководителя народной дружины «Пульс» задержали в Новосибирске

Дружинники помогали сохранять порядок на городских мероприятиях и активно боролись с нарушителями закона, связанными с наркотиками. Они также участвовали в удалении незаконной рекламы запрещённых веществ с фасадов зданий. Общественные активисты несколько раз были успешны в ловле крупных наркодилеров на месте. Пока неизвестно, по какому поводу задержали лидера дружины.