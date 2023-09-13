Руководителя народной дружины «Пульс» задержали в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
В Новосибирске был задержан глава гражданской дружины «Пульс» Рустам Мирзамдамов. Информация о его задержании стала известна утром 13 сентября. Источник поделился подробностями с Сиб.фм.
Он рассказал, что в дом Рустама и его жены ворвались сотрудники ОМОНа. «Никаких объяснений не дали, а после этого его забрали и увезли. К нему приехал адвокат, но пока не ясно, по каким обвинениям его задержали», — рассказал источник.
Напомним, что Рустам Мирзамдамов возглавляет дружину с 22 апреля 2022 года. Эта организация начала свою работу на базе ТОС «Пульс». В её состав входят 12 жителей Октябрьского района.
Дружинники помогали сохранять порядок на городских мероприятиях и активно боролись с нарушителями закона, связанными с наркотиками. Они также участвовали в удалении незаконной рекламы запрещённых веществ с фасадов зданий. Общественные активисты несколько раз были успешны в ловле крупных наркодилеров на месте. Пока неизвестно, по какому поводу задержали лидера дружины.