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Стрелком оказался бизнесмен

Раскрыта личность стрелявшего бизнесмена в Новосибирске

14 сентября 2023, 05:16
Фото: 1MI
Стрелком оказался бизнесмен
Местный бизнесмен Станислав Ш. открыл стрельбу из автомата в Тихом центре Новосибирска, после конфликта на парковке с девушкой и случайным прохожим. В его автомобиле было найдено оружие.

В Новосибирске раскрыли личность 37-летнего мужчины, который открыл стрельбу из автомата в Тихом центре. Это оказался Станислав Ш., местный предприниматель, которому принадлежат несколько строительных компаний.

Инцидент произошел на Депутатской улице ночью с 11 на 12 сентября. Пара ссорилась между собой на парковке возле дома. Прохожий вступился за женщину, и когда конфликт был разрешен, он пошел к своей машине. Однако хулиган достал автомат из багажника и начал стрелять. Потерпевший успел скрыться, а затем сообщил об инциденте в полицию.

Станислав Ш. — известная фигура в городе Ранее он был председателем товарищества «Лидер». Местные жители помнят, как он в прошлом любил участвовать в перестрелках.

Самого предпринимателя задержали, а в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Конфликт на улице Депутатской: в Новосибирске мужчина открыл стрельбу из автомата
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