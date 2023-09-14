Раскрыта личность стрелявшего бизнесмена в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
В Новосибирске раскрыли личность 37-летнего мужчины, который открыл стрельбу из автомата в Тихом центре. Это оказался Станислав Ш., местный предприниматель, которому принадлежат несколько строительных компаний.
Инцидент произошел на Депутатской улице ночью с 11 на 12 сентября. Пара ссорилась между собой на парковке возле дома. Прохожий вступился за женщину, и когда конфликт был разрешен, он пошел к своей машине. Однако хулиган достал автомат из багажника и начал стрелять. Потерпевший успел скрыться, а затем сообщил об инциденте в полицию.
Станислав Ш. — известная фигура в городе Ранее он был председателем товарищества «Лидер». Местные жители помнят, как он в прошлом любил участвовать в перестрелках.
Самого предпринимателя задержали, а в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.