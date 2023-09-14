Раскрыта личность стрелявшего бизнесмена в Новосибирске

Инцидент произошел на Депутатской улице ночью с 11 на 12 сентября. Пара ссорилась между собой на парковке возле дома. Прохожий вступился за женщину, и когда конфликт был разрешен, он пошел к своей машине. Однако хулиган достал автомат из багажника и начал стрелять. Потерпевший успел скрыться, а затем сообщил об инциденте в полицию.