Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
В интервью VN. ru Дмитрий Артимович отметил, что люди легко поддаются манипуляциям и становятся уязвимыми в сфере цифровых данных. Он указал на то, что американские спецслужбы любят говорить о русских хакерах, так как это позволяет получить финансирование и собрать информацию о них. По его словам, русские хакеры представлены в Голливуде и американских СМИ исключительно как взломщики, хотя большинство случаев связано с подпольным рынком и дырявыми сервисами.
Артимович отметил, что сложные хакерские взломы можно пересчитать по пальцам, а то, что происходит в новостях, является обычной работой. Он также заявил, что легенда о русских хакерах была принята на вооружение и на Украине. Однако сам он утверждает, что не знает о хакерах, работающих на правительство РФ. Если такие люди существуют, то это лишь добровольцы.
Дмитрий сам находится в конфликте с российской правоохранительной системой. В 2011 году его арестовали за DDoS-атаку на систему «Аэрофлота», и он был осужден. Однако вскоре он вышел по условно-досрочному освобождению. В начале 2022 года у него провели обыск, в ходе которого изъяли деньги, компьютер и флешки с личными фотографиями.