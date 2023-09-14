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Хакер переехал в Новосибирск

Тайны охоты на русских хакеров в США и на Украине раскрыл житель Новосибирска

14 сентября 2023, 05:37
Фото: 1MI
Хакер переехал в Новосибирск

Житель Новосибирска и автор DDoS-атаки на «Аэрофлот» рассказал о розыске хакеров

О розыске российских хакеров в США и на Украине рассказал Дмитрий Артимович, известный автор DDoS-атаки на «Аэрофлот». Он переехал в Новосибирск, чтобы избежать преследования со стороны правоохранительных органов.

В интервью VN. ru Дмитрий Артимович отметил, что люди легко поддаются манипуляциям и становятся уязвимыми в сфере цифровых данных. Он указал на то, что американские спецслужбы любят говорить о русских хакерах, так как это позволяет получить финансирование и собрать информацию о них. По его словам, русские хакеры представлены в Голливуде и американских СМИ исключительно как взломщики, хотя большинство случаев связано с подпольным рынком и дырявыми сервисами.

Артимович отметил, что сложные хакерские взломы можно пересчитать по пальцам, а то, что происходит в новостях, является обычной работой. Он также заявил, что легенда о русских хакерах была принята на вооружение и на Украине. Однако сам он утверждает, что не знает о хакерах, работающих на правительство РФ. Если такие люди существуют, то это лишь добровольцы.

Дмитрий сам находится в конфликте с российской правоохранительной системой. В 2011 году его арестовали за DDoS-атаку на систему «Аэрофлота», и он был осужден. Однако вскоре он вышел по условно-досрочному освобождению. В начале 2022 года у него провели обыск, в ходе которого изъяли деньги, компьютер и флешки с личными фотографиями.

Сайт горсовета Новосибирска взломан хакерами и не работает уже две недели
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#Общество#США#Эмилия Губарева#Хакеры#DDoS-атаки
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