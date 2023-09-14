Тайны охоты на русских хакеров в США и на Украине раскрыл житель Новосибирска

Артимович отметил, что сложные хакерские взломы можно пересчитать по пальцам, а то, что происходит в новостях, является обычной работой. Он также заявил, что легенда о русских хакерах была принята на вооружение и на Украине. Однако сам он утверждает, что не знает о хакерах, работающих на правительство РФ. Если такие люди существуют, то это лишь добровольцы.