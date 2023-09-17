Когда терпение лопнуло: в Новосибирске владелец авто сжег свою «непослушную» машину

Инцидент произошел вечером 16 сентября рядом с котлованом на Юго-Западном жилом массиве. По словам свидетелей, владелец автомобиля «Ока» долго пытался запустить двигатель, но безуспешно. После нескольких неудачных попыток мужчина потерял самообладание, извлек аккумулятор и поджег его.