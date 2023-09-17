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Пострадавших нет

Когда терпение лопнуло: в Новосибирске владелец авто сжег свою «непослушную» машину

17 сентября 2023, 02:53
Фото: Новосибирск с огоньком/ТГ
Пострадавших нет

Владелец автомобиля в Новосибирске поджег свою незаводящуюся машину

Владелец автомобиля в Новосибирске решил расправиться с незаводящейся машиной и сжёг её.

В Новосибирске водитель спалил машину, которая не могла завестись. Фотографии сгоревшего транспортного средства были опубликованы в городских Telegram-каналах.

Инцидент произошел вечером 16 сентября рядом с котлованом на Юго-Западном жилом массиве. По словам свидетелей, владелец автомобиля «Ока» долго пытался запустить двигатель, но безуспешно. После нескольких неудачных попыток мужчина потерял самообладание, извлек аккумулятор и поджег его.

Пожарные приехали быстро, но тушить уже было практически бесполезно. От автомобиля осталась только обугленная рама, как можно увидеть на снимках с места происшествия.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Автомобиль#Эмилия Губарева
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