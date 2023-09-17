В Новосибирске смогли стабилизировать состояние выпавшего из окна 7-летнего ребенка

В Новосибирске медикам удалось стабилизировать состояние ребенка, который выпал из окна восьмого этажа. Мальчика доставили в детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, где он сейчас находится в сознании и самостоятельно дышит. Об этом сообщает НГС со ссылкой на главного врача Ростислава Заблоцкого.