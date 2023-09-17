В Новосибирске смогли стабилизировать состояние выпавшего из окна 7-летнего ребенка

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
В Новосибирске медикам удалось стабилизировать состояние ребенка, который выпал из окна восьмого этажа. Мальчика доставили в детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, где он сейчас находится в сознании и самостоятельно дышит. Об этом сообщает НГС со ссылкой на главного врача Ростислава Заблоцкого.
Медики боролись за жизнь ребенка, у которого была диагностирована черепно-мозговая травма, повреждения ребер, позвоночника, переломы костей предплечья и повреждения внутренних органов.
Инцидент произошел днем 16 сентября, когда первоклассник выпал из окна одного из многоквартирных домов на Выборной улице. Следственный комитет начал проверку данного ЧП.