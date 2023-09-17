atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Мальчик выпал из окна

В Новосибирске смогли стабилизировать состояние выпавшего из окна 7-летнего ребенка

17 сентября 2023, 13:08
Фото: 1MI
Мальчик выпал из окна

В Новосибирске врачи стабилизировали состояние мальчика после падения из окна

Врачи в Новосибирске смогли стабилизировать состояние 7-летнего мальчика, который выпал из окна восьмого этажа.

В Новосибирске медикам удалось стабилизировать состояние ребенка, который выпал из окна восьмого этажа. Мальчика доставили в детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, где он сейчас находится в сознании и самостоятельно дышит. Об этом сообщает НГС со ссылкой на главного врача Ростислава Заблоцкого.

Медики боролись за жизнь ребенка, у которого была диагностирована черепно-мозговая травма, повреждения ребер, позвоночника, переломы костей предплечья и повреждения внутренних органов.

Инцидент произошел днем 16 сентября, когда первоклассник выпал из окна одного из многоквартирных домов на Выборной улице. Следственный комитет начал проверку данного ЧП.

Читайте также:
Стало известно состояние 7-летнего мальчика, выпавшего с 8 этажа в Новосибирске10-летний мальчик ослеп после лечения в новосибирской больнице — обвиняют врачей«Впал в кому и ослеп»: В Новосибирске больного диабетом мальчика лечили от отравления
#Происшествия#Новосибирск#Дети#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Топ-5 худших школ Новосибирска — народный антирейтинг
15 сентября, 02:47
В Новосибирске началась инаугурация губернатора Травникова: прямая трансляция
15 сентября, 04:58
Правительство Новосибирской области ушло в отставку 15 сентября 2023
15 сентября, 09:21
Тещин язык, Бэтмен и Пентагон: проверьте, насколько вы знаете Новосибирск?
14 сентября, 02:19
Налогоплательщик №1 Новосибирской области — какой вред он приносит
14 сентября, 03:40
Новосибирскому младенцу сломали ногу — проверит Бастрыкин
Вчера, 12:53