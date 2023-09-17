Стало известно состояние 7-летнего мальчика, выпавшего с 8 этажа в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:33
Published Сегодня, 02:33
Modified Сегодня, 02:35
Updated Сегодня, 02:35
Состояние 7-летнего мальчика, который выпал из окна на восьмом этаже здания в Новосибирске, является тяжёлым. Об этом сообщил НГС главный врач детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий.
Ребенок упал на металлический лист, который закрывал цоколь здания, и его доставили в больницу на скорой помощи. Согласно данным следствия, в момент происшествия родители не находились дома.
Диагностика показала, что у ребенка есть черепно-мозговая травма, повреждения ребер, повреждения позвоночника, переломы предплечья и повреждения внутренних органов. Врачи борются за жизнь мальчика, но точных прогнозов пока нет.
«Мы провели необходимые обследования, чтобы выявить все повреждения. В данный момент над ребенком работает группа врачей: реаниматологи, травматологи, хирурги. Состояние мальчика оценивается как тяжелое», — рассказал врач.