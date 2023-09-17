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Мальчик получил разные травмы

Стало известно состояние 7-летнего мальчика, выпавшего с 8 этажа в Новосибирске

17 сентября 2023, 02:33
Фото: 1MI
Мальчик получил разные травмы

В Новосибирске мальчик находится в тяжелом состоянии после падения с 8 этажа

Мальчик, выпавший с 8 этажа дома в Новосибирске, находится в тяжелом состоянии с диагнозом черепно-мозговая травма, травмы ребер, повреждения позвоночника.

Состояние 7-летнего мальчика, который выпал из окна на восьмом этаже здания в Новосибирске, является тяжёлым. Об этом сообщил НГС главный врач детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий.

Ребенок упал на металлический лист, который закрывал цоколь здания, и его доставили в больницу на скорой помощи. Согласно данным следствия, в момент происшествия родители не находились дома.

Диагностика показала, что у ребенка есть черепно-мозговая травма, повреждения ребер, повреждения позвоночника, переломы предплечья и повреждения внутренних органов. Врачи борются за жизнь мальчика, но точных прогнозов пока нет.

«Мы провели необходимые обследования, чтобы выявить все повреждения. В данный момент над ребенком работает группа врачей: реаниматологи, травматологи, хирурги. Состояние мальчика оценивается как тяжелое», — рассказал врач.
Новосибирский первоклассник выпал из окна — ведется следствие
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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Дети#Врачи#Эмилия Губарева
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