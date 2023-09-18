В Новосибирске 10-летнему ребенку зажало ногу автоматическими воротами

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
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Updated Сегодня, 02:20
17 сентября в 15:07 поступило сообщение на телефон оперативного дежурного МАСС о случае, когда ребенок 2013 года рождения застрял ногой в автоматических воротах на улице Котовского.
Спасатели с помощью ГАСИ освободили ногу ребенка и передали его родителям и бригаде скорой помощи. Во время работы, ребенок проявил мужество, оставался спокойным и следовал всем указаниям спасателей.
Родители мальчика всегда были рядом, поддерживали своего сына и не мешали спасателям своими лишними действиями или беспокойством.