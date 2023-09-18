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Ребенку зажало ногу

В Новосибирске 10-летнему ребенку зажало ногу автоматическими воротами

18 сентября 2023, 02:18
Фото: 1MI
Ребенку зажало ногу
Ребенку зажало ногу автоматическими воротами на улице Котовского: спасатели МАСС освободили его.

17 сентября в 15:07 поступило сообщение на телефон оперативного дежурного МАСС о случае, когда ребенок 2013 года рождения застрял ногой в автоматических воротах на улице Котовского.

Спасатели с помощью ГАСИ освободили ногу ребенка и передали его родителям и бригаде скорой помощи. Во время работы, ребенок проявил мужество, оставался спокойным и следовал всем указаниям спасателей.

Родители мальчика всегда были рядом, поддерживали своего сына и не мешали спасателям своими лишними действиями или беспокойством.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Спасатели#МАСС#Эмилия Губарева
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