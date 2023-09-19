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Девушка пострадала

Бил головой об стену. В Новосибирске парень прилюдно оттаскал девушку за волосы

19 сентября 2023, 05:27
Фото: 1MI
Девушка пострадала

В Новосибирске молодой человек бил головой об стену свою девушку на улице

18 сентября в Новосибирске произошел инцидент в Кировском районе: молодой человек жестоко избивал свою девушку. Подробности рассказали в АБ «Гвардия».

Все случилось около 16:45, когда к охраннику из ГВАРДИИ в ТЦ «Матрешки» подошли посетители и рассказали ему, что парень бьет девушку об стену. Охранник нажал тревожную кнопку и выбежал на улицу. Он увидел молодого человека, который держал девушку за уши и волосы, и бил ее головой о стекло витрины здания ТЦ. Девушка пыталась освободиться, но была слишком слаба. Ее лицо и волосы были в крови, а у молодого человека была кровь на руках и одежде. Охраннику пришлось вырвать девушку из рук агрессора.

На место происшествия вызвали скорую помощь и полицию. При короткой беседе удалось установить, что молодые люди живут вместе и уже несколько раз привлекали внимание правоохранительных органов своими пьяными дебошами на улице и драками в общественных местах.

Медики осмотрели пострадавшую и обнаружили раны на коже ее головы, которые требовали наложения швов. Девушку доставили в горбольницу № 34 для операции. Она отказалась подать заявление против своего партнера, несмотря на очевидное насилие. Охранники передали задержанного полиции.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Драка#Избиение#Эмилия Губарева
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