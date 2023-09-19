Бил головой об стену. В Новосибирске парень прилюдно оттаскал девушку за волосы

Все случилось около 16:45, когда к охраннику из ГВАРДИИ в ТЦ «Матрешки» подошли посетители и рассказали ему, что парень бьет девушку об стену. Охранник нажал тревожную кнопку и выбежал на улицу. Он увидел молодого человека, который держал девушку за уши и волосы, и бил ее головой о стекло витрины здания ТЦ. Девушка пыталась освободиться, но была слишком слаба. Ее лицо и волосы были в крови, а у молодого человека была кровь на руках и одежде. Охраннику пришлось вырвать девушку из рук агрессора.