Прижал к стене. Как в Новосибирске директор магазина избил беременную женщину

Однако, когда она пришла к начальнику в кабинет, тот стал принуждать ее подписать документы. Женщина отказалась. Тогда сибирячка хотела уйти, но директор якобы применил физическую силу: он прижал ее к дверному проему. Женщина испугалась за свое здоровье и здоровье ребенка.