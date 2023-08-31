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Published Сегодня, 04:32

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Updated Сегодня, 04:34

Будущая мать пострадала

Прижал к стене. Как в Новосибирске директор магазина избил беременную женщину

31 августа 2023, 04:32
Фото: 1MI
Будущая мать пострадала

Беременную женщину избил директор магазина в Новосибирске из-за увольнения

В Новосибирске женщина, работающая в магазине на улице Волочаевской, заявила, что была избита директором этого магазина. Причина такого насилия — она не хотела увольняться по собственному желанию. Женщина опубликовала свою историю в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Пострадавшая рассказала, что 28 августа она сообщила начальнику о своей беременности. В ответ ей предложили уволиться по своей инициативе. Женщина отказалась и заявила, что хочет продолжать работать.

Однако, когда она пришла к начальнику в кабинет, тот стал принуждать ее подписать документы. Женщина отказалась. Тогда сибирячка хотела уйти, но директор якобы применил физическую силу: он прижал ее к дверному проему. Женщина испугалась за свое здоровье и здоровье ребенка.

После инцидента, она обратилась к врачам, которые подтвердили у нее ушиб правого плеча. Также сибирячка сообщила о происшествии в полицию, где ей назначили экспертизу для дальнейшего расследования случая избиения.

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#Общество#Новосибирск#Нападение#Избиение#Эмилия Губарева
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