Прижал к стене. Как в Новосибирске директор магазина избил беременную женщину

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
Пострадавшая рассказала, что 28 августа она сообщила начальнику о своей беременности. В ответ ей предложили уволиться по своей инициативе. Женщина отказалась и заявила, что хочет продолжать работать.
Однако, когда она пришла к начальнику в кабинет, тот стал принуждать ее подписать документы. Женщина отказалась. Тогда сибирячка хотела уйти, но директор якобы применил физическую силу: он прижал ее к дверному проему. Женщина испугалась за свое здоровье и здоровье ребенка.
После инцидента, она обратилась к врачам, которые подтвердили у нее ушиб правого плеча. Также сибирячка сообщила о происшествии в полицию, где ей назначили экспертизу для дальнейшего расследования случая избиения.