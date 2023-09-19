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Бензин может исчезнуть с новосибирских АЗС

«Будет полный коллапс»: новосибирцев предупредили о тотальном дефиците бензина

19 сентября 2023, 11:09
Фото: 1MI
Бензин может исчезнуть с новосибирских АЗС
В Новосибирской области может практически закончиться бензин. Из-за этого встанут АЗС и повысятся цены. В этой связи необходимо принимать срочные меры по исправлению кризиса.
«Во многих российских регионах уже встают АЗС из-за отсутствия топлива, просматривается дефицит продукта. В Новосибирской области пока таких прецедентов не было. Но, если это случится, возможен тотальный коллапс», — цитирует InfoPro54 руководителя регионального отделения Российского топливного союза Сергея Лацких.

Сейчас в Новосибирской области вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) сегодня работают 78 АЗС, у независимых нефтетрейдеров — 156. При этом убытки многих бизнесменов уже составляют десятки миллионов рублей. Цены на заправках стараются повышать медленно, дабы не шокировать покупателей, что также не играет на руку предпринимателям.

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Из-за высоких мировых цен на нефть и ослабления рубля выгоднее экспортировать нефтепродукты за рубеж (в том числе, и по «серым» схемам). Все это ведет к постепенному дефициту бензина, а спрос на него и не думает снижаться. Производители не могут сразу перестроиться на увеличение объемов поставок, а само топливо из-за усложнения логистических цепочек зачастую нужно везти не менее девяноста дней.

Цены на бензин растут чуть ли не на 50%, а их снижение для покупателей приводит только к работе «в минус» и снижению прибыли. Это может привести к снижению налоговых отчислений и уменьшению зарплат для работников.

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Для того, чтобы как-то исправить ситуацию, правительство РФ может ввести заградительные пошлины на экспорт и держать нефть «в домашних условиях». Сам Сергей Лацких обратился с просьбой рассмотреть возникшую проблему кризиса в правительство Новосибирской области. Направлено ходатайство и премьер-министру Михаилу Мишустину. Пока ответы из высоких кабинетов не были получены.

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#Экономика#Новосибирск#Цены#Бензин#Дефицит#АЗС#Александр Ляхов
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