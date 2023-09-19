«Будет полный коллапс»: новосибирцев предупредили о тотальном дефиците бензина

Из-за высоких мировых цен на нефть и ослабления рубля выгоднее экспортировать нефтепродукты за рубеж (в том числе, и по «серым» схемам). Все это ведет к постепенному дефициту бензина, а спрос на него и не думает снижаться. Производители не могут сразу перестроиться на увеличение объемов поставок, а само топливо из-за усложнения логистических цепочек зачастую нужно везти не менее девяноста дней.