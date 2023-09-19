Поликлиники Новосибирской области ждут жителей на диспансеризацию и вакцинацию

Она также отметила, что в регионе определены полномочия ФАПов для обеспечения доступности диспансеризации в районах области, эту задачу решают также передвижные мобильные комплексы. Кроме того, в регионе ведется разработка и внедрение муниципальных и корпоративных программ по укреплению общественного здоровья.



Об итогах и особенностях эпидемического сезона заболеваемости ОРВИ 2022–2023 годов и подготовке к эпидемическому сезону 2023–2024 годов рассказала главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения региона Елена Пудова. По словам специалиста, охват вакцинацией против гриппа в осенний период 2023 года должен быть обеспечен не менее 60% от численности населения. Кампания по вакцинации стартовала в регионе с 1 сентября, по данным на 14 сентября привито 279 223 человека, из них детей — 77 364. В Новосибирской области сформирован достаточный запас вакцин во всех медицинских организациях. На базе 8 клинических лабораторий организовано проведение диагностических исследований на грипп, СOVID-19, ОРВИ методом ПЦР.