Жуткая находка: грибники увидели «смерть» под Новосибирском

Posted Сегодня, 01:23
Published Сегодня, 01:23
Modified Сегодня, 01:25
Updated Сегодня, 01:25
В лесу недалеко от Новосибирска грибники заметили необычную находку. Рядом с деревней Гусиный Брод, дачники установили интересную скульптуру. В социальных сетях было размещено видео об этом.
Девушки, отправившиеся в лес за грибами, наткнулись на страшную скульптуру, которая была сделана из дерева и напоминала человека или какое-то существо в балахоне с капюшоном. Обычно такие фигуры используются для изображения смерти.
«Очень пугающе», — поделилась одна из девушек своими эмоциями.
Люди в комментариях отмечали, что ночью такая фигура могла бы вызвать серьезный испуг.