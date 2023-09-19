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Девушки наткнулись на пугающую скульптуру «смерти» в Новосибирской области

Жуткая находка: грибники увидели «смерть» под Новосибирском

19 сентября 2023, 01:23
Фото: Новосибирск с огоньком/ТГ

Девушки наткнулись на пугающую скульптуру «смерти» в Новосибирской области

Дачники установили в лесу под Новосибирском пугающую скульптуру, которая напоминает человека в балахоне с капюшоном и часто используется для изображения смерти.

В лесу недалеко от Новосибирска грибники заметили необычную находку. Рядом с деревней Гусиный Брод, дачники установили интересную скульптуру. В социальных сетях было размещено видео об этом.

Девушки, отправившиеся в лес за грибами, наткнулись на страшную скульптуру, которая была сделана из дерева и напоминала человека или какое-то существо в балахоне с капюшоном. Обычно такие фигуры используются для изображения смерти.

«Очень пугающе», — поделилась одна из девушек своими эмоциями.

Люди в комментариях отмечали, что ночью такая фигура могла бы вызвать серьезный испуг.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Грибники#Эмилия Губарева#Скульптура
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