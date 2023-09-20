8 детей покончили жизнь самоубийством в Новосибирске

С начала года в мэрию поступило 492 сообщения о чрезвычайных ситуациях с детьми и подростками, из которых 473 связаны с суицидальными наклонностями. Отмечено, что в Октябрьском районе были зарегистрированы 3 случая самоубийств, а в Калининском — 2. По одному случаю было в Кировском, Ленинском и Центральном районах.