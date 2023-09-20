8 детей покончили жизнь самоубийством в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
За год в Новосибирске восемь детей свели счеты с жизнью. Об этом сообщила Ирина Мухоркина, начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних опеки и попечительства мэрии. Среди этих детей был 11-летний ребенок и 17-летний подросток.
С начала года в мэрию поступило 492 сообщения о чрезвычайных ситуациях с детьми и подростками, из которых 473 связаны с суицидальными наклонностями. Отмечено, что в Октябрьском районе были зарегистрированы 3 случая самоубийств, а в Калининском — 2. По одному случаю было в Кировском, Ленинском и Центральном районах.
Также было зафиксировано 143 случая, когда несовершеннолетние высказывали мысли или проявляли поведение, указывающее на суицидальные намерения. В прошлом году в Новосибирске 10 детей совершили самоубийство. Об этом пишет КП-Новосибирск.