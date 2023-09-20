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Published Сегодня, 09:04

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Дети заканчивают жизнь самоубийством

8 детей покончили жизнь самоубийством в Новосибирске

20 сентября 2023, 09:04
Фото: Midjourney
Дети заканчивают жизнь самоубийством

В Новосибирске 8 детей покончили жизнь самоубийством

В 2023 году в Новосибирске было зафиксировано 8 случаев самоубийств среди детей, причем младшему ребенку было 11 лет, а старшему — 17 лет.

За год в Новосибирске восемь детей свели счеты с жизнью. Об этом сообщила Ирина Мухоркина, начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних опеки и попечительства мэрии. Среди этих детей был 11-летний ребенок и 17-летний подросток.

С начала года в мэрию поступило 492 сообщения о чрезвычайных ситуациях с детьми и подростками, из которых 473 связаны с суицидальными наклонностями. Отмечено, что в Октябрьском районе были зарегистрированы 3 случая самоубийств, а в Калининском — 2. По одному случаю было в Кировском, Ленинском и Центральном районах.

Также было зафиксировано 143 случая, когда несовершеннолетние высказывали мысли или проявляли поведение, указывающее на суицидальные намерения. В прошлом году в Новосибирске 10 детей совершили самоубийство. Об этом пишет КП-Новосибирск.

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#Новосибирск#Дети#Эмилия Губарева#Самоубийство
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