atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:55

Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

В Обь выливаются сточные воды

Новосибирская прокуратура поймала «Метро МиР» на сбросе сточных вод в Обь

20 сентября 2023, 07:55
Фото: Telegram-канал прокуратуры Новосибирской области
В Обь выливаются сточные воды
В Новосибирске природоохранной прокуратурой выявлено загрязнение реки Оби. В водоем выливались отходы ливневой канализации из общего коллектора.
«Установлено, что МП „Метро МиР“ эксплуатирует указанный ливневый коллектор без решения Минприроды Новосибирской области о предоставлении водного объекта в пользование. Межрайонной природоохранной прокуратурой внесено представление с требованием устранить нарушения законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования», — сообщается в Telegram-канале прокуратуры Новосибирской области.

Выяснилось, что руководство компании не следило за тем, куда сбрасываются воды из ливневки. Исследования показали, что в воде превышено содержание нефти и железа.

Счастливый наблюдает: в скандальный «Метро МиР» в Новосибирске назначили директора
Узнать подробнее

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры. Ведомством организованы проверочные мероприятия в отношении других организаций, которые сливают воды в общий коллектор.

Канализация снесенного Sabai Bar была незаконно подключена к ливневке Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске строить ливневки обяжут застройщиков новых ЖК
#Происшествия#Новосибирск#Загрязнение#Прокуратура#Александр Ляхов#Река Обь
Подпишитесь
За базаром следят. Называем фамилии владельцев продуктовых рынков Новосибирска
Сегодня, 01:56
Новосибирским льготникам обновили льготы по ЖКХ — как действуют
Вчера, 06:27
«Скоро три смены будет»: в школе № 220 не хватает мест детям «Европейского берега»
18 сентября, 07:58
Названо имя нового главы Западно-Сибирского гидрометцентра в Новосибирске
Сегодня, 02:21
Две девушки из Новосибирской области станут участницами конкурса «Мисс Россия»
Сегодня, 03:46
В Новосибирске нашли самую худшую поликлинику: народный рейтинг 2ГИС
Сегодня, 02:49