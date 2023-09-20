Новосибирская прокуратура поймала «Метро МиР» на сбросе сточных вод в Обь

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:57
«Установлено, что МП „Метро МиР“ эксплуатирует указанный ливневый коллектор без решения Минприроды Новосибирской области о предоставлении водного объекта в пользование. Межрайонной природоохранной прокуратурой внесено представление с требованием устранить нарушения законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования», — сообщается в Telegram-канале прокуратуры Новосибирской области.
Выяснилось, что руководство компании не следило за тем, куда сбрасываются воды из ливневки. Исследования показали, что в воде превышено содержание нефти и железа.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры. Ведомством организованы проверочные мероприятия в отношении других организаций, которые сливают воды в общий коллектор.