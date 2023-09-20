В Новосибирске нашли тело 22-летнего парня под окнами многоэтажки

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Этот трагический случай произошел 20 сентября на Полтавской улице. Соседи нашли под окнами дома тело 22-летнего парня.
«Вероятно, он упал из окна квартиры на 7 этаже. Его узнали соседи», — рассказали очевидцы.
Правоохранители уже работают на месте трагедии.
«Выясняются все обстоятельства произошедшего. Просматривают камеры видеонаблюдения, опрашивают знакомые погибшего и очевидцы», — сообщили в ГУ МВД региона.