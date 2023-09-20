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В Новосибирске нашли тело 22-летнего парня под окнами многоэтажки

В Новосибирске нашли тело 22-летнего парня под окнами многоэтажки

20 сентября 2023, 12:32
Фото: 1MI
Молодого человека нашли погибшим возле многоэтажного дома в Новосибирске. По слова местных жителей, юноша мог выпасть из окна.

Этот трагический случай произошел 20 сентября на Полтавской улице. Соседи нашли под окнами дома тело 22-летнего парня.

«Вероятно, он упал из окна квартиры на 7 этаже. Его узнали соседи», — рассказали очевидцы.

Правоохранители уже работают на месте трагедии.

«Выясняются все обстоятельства произошедшего. Просматривают камеры видеонаблюдения, опрашивают знакомые погибшего и очевидцы», — сообщили в ГУ МВД региона.

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